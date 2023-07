Greve dos atores esvazia a Comic-Con, que este ano não tem estrelas de Hollywood

Hollywood segue parada com a greve dos atores e a dos roteiristas ocorrendo em conjunto

Caio Delcolli

São Paulo – SP (Folhapress)

A edição deste ano da San Diego Comic-Con, o maior evento mundial de cultura pop, não estará repleta de estrelas do cinema e da TV como de costume.

Hollywood segue parada com a greve dos atores e a dos roteiristas ocorrendo em conjunto. A despeito disso, segundo a Deadline, revista especializada em entretenimento, fãs já fazem filas para entrarem no evento, que começa nesta quinta-feira (20) e ocorre até domingo (23).

Os atores em paralisação não podem divulgar os projetos em que trabalham, o que implica não comparecer à Comic-Con, que tradicionalmente tem painéis ao vivo com elenco e diretores, além de exibir materiais inéditos, como trailers e cenas.

Marvel e DC, portanto, desmarcam seus painéis -que tendem a ser os mais importantes do evento, tamanha a expectativa dos fãs em torno das produções dessas empresas. Eles geralmente lotam o badalado salão Hall H, com capacidade de até 6.500 espectadores.

Além delas, aproximadamente outros 20 foram cancelados. Restou aos estúdios, produtoras e canais exibidores investirem em experiências. O streaming Paramount+, por exemplo, decorou o restaurante da Comic-Con com um dos cenários da série “Yellowjackets”.

Mais especificamente, uma cabana em uma floresta coberta de neve. Quem assiste à série pode notar nisso uma piada macabra -é nesse mesmo cenário em que as personagens praticam canibalismo.

Além do Paramount+, Hulu, Netflix, Hulu, HBO e Amazon Prime Video também tiveram de se restringir a estandes para divulgar títulos como “Star Trek”, “Transformers”, “Abbott Elementary”, “Roda do Tempo” e “Interview with the Vampire”, por exemplo.

Alguns painéis, entretanto, foram mantidos, como o das séries “Belas Maldições” e “Invencível”, do Prime Video, e “The Walking Dead”, do AMC+. Eles contarão com exibição de episódios, mesmo sem a presença do elenco.

A tradicional entrega do prêmio Eisner, o mais importante do mercado das histórias em quadrinhos, também vai acontecer, bem como os fãs têm comparecido ao San Diego Convention Center fazendo cosplay, isto é, caracterizados como personagens da cultura pop que eles amam e querem homenagear.

Lojas que vendem produtos licenciados e artistas disponíveis para autografar quadrinhos, livros e pôsteres também marcam presença, como o costumeiro.

Fãs têm demonstrado, em entrevistas à imprensa, compreensão a respeito da ausência das estrelas, dada a greve a que eles se dedicam.

Os atores reivindicam mais controle sobre a reprodução de suas aparências em inteligência artificial, aumento do piso salarial e da verba residual da exibição de seus trabalhos na TV e nas plataformas digitais. Os roteiristas também buscam melhores benefícios, além de maior controle sobre as tecnologias de IA.

Espera-se também que a economia local de San Diego sinta os impactos da greve, visto que muitos dos fãs se hospedam em hotéis da cidade.