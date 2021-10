Grande Final do Top Cufa DF 2021 tem atrações especiais

O evento será restrito a modelos, à equipe técnica e a pessoas convidadas, porém o público pode acompanhar, ao vivo, pelo perfil do concurso

O momento mais aguardado da quinta edição do Top Cufa DF, a Grande Final, acontece em grande estilo e segurança. Neste fim de semana, a partir das 18h, 32 modelos das categorias Street (16/10) e Fashion (17/10), tanto feminino como masculino, embarcam em uma acirrada disputa pelos primeiros lugares, no palco do Sesc Ceilândia. O evento será restrito a modelos, à equipe técnica e a pessoas convidadas, porém o público pode acompanhar, ao vivo, pelo perfil do concurso.

Votação virtual

A participação virtual permitirá assistir, curtir, divulgar, enfim, tudo o que a rede social proporciona. Além disso, será possível votar. O sistema é simples, basta compartilhar, salvar e curtir a publicação específica da (o) candidata (o) de sua preferência para alcançar o primeiro lugar sob os holofotes do Top Cufa DF. A votação poderá ser realizada a partir de 09/10 e até as 18h de 15/10, no Instagram do Top Cufa DF. Os votos virtuais servem como critério de desempate na decisão final do júri. Após o encerramento, todas as publicações serão arquivadas para a contagem final.

Programação artística

A quinta edição tem uma programação repleta de atrações especiais. No sábado, como mestres de cerimônia, ninguém menos que o presidente da CUFA BR, Preto Zezé, acompanhado da jornalista Natália Godoy. Nas pick ups, animando os intervalos, DJ Ketlen de Águas Lindas. E no show, o consagrado rapper ceilandense, Japão Viela 17, além da Banda Brasiliana.

Já no domingo, a condução do espetáculo fica por conta da cantora Bell Lins e de Japão. A discotecagem será da celebridade nacional, DJ Hungria. E as apresentações ao vivo serão do rapper brasiliense, Israel Paixão e da cantora Dhi Ribeiro.

Japão Viela 17 engrandece novamente a Grande Final e conta o que significa para ele: “primeiramente é uma honra participar novamente do Top Cufa DF. Estou super empolgado. Ver o rap chegar ao patamar de se apresentar numa final de beleza periférica é incrível, espero atender à expectativa do público e mostrar um pouco do meu trabalho”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cantora Dhi Ribeiro dá o ar de sua graça para fazer brilhar ainda mais o momento auge do concurso. “o show que pretendo apresentar remeterá à força do povo negro. Cada letra foi cuidadosamente escolhida para nos reconectar com nossa essência, com nosso poder. Há uma força imensurável na batida do tambor e nas letras que nos reconectam com a nossa ancestralidade. Estarei lá para promover essa celebração”, relata.

Anderson Quack, cineasta e diretor artístico do Top Cufa, conta sobre o roteiro da Grande Final 2021: “trata-se de um evento de moda, voltado para o público da periferia, e que anualmente traz um tema a ser desenvolvido. Este ano foi o artesanato. Pensar o roteiro passa sobretudo por ter esse olhar sensível a tudo que brota desse território, as pessoas, seus fazeres, saberes e o que eles constroem. Quem vem ao Top Cufa assiste a um espetáculo de, para e com a periferia”.

BSB Fashion Street

Com a ideia de abrir uma nova janela de oportunidades para marcas e estilistas locais, o Top Cufa DF lança a BSB Fashion Street, durante a final do concurso. A proposta visa tanto receber figuras consagradas no mercado da moda, como possibilitar a participação de estreantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da Cufa DF, Bruno Kesseler, comenta sobre as expectativas para o momento especial do evento: “nossa grande final representa a celebração da diversidade, da beleza e da periferia e conta com uma novidade: o lançamento da marca BSB Fashion Street, que estabelece uma nova rede de parceria com marcas locais relacionadas à moda. Esperamos que tudo ocorra dentro das conformidades de segurança para a saúde, em primeiro lugar. Trabalhamos até aqui, seguindo à risca protocolos de cuidados contra a pandemia, e pretendemos manter o padrão até o último minuto”.

Marina Sakamoto, diretora da agência Scouting e uma das parceiras do concurso, explica o porquê de lançar uma nova marca nesta final: “Brasília necessitava de um novo evento de moda. Então, quando o Bruno Kesseler desenhou a proposta do BSB Fashion Street, a ideia foi dividir em dois focos: no dia Street, valorizar marcas e estilistas iniciantes; já no dia Fashion, trazer referências já conhecidas, que participam nos melhores eventos, mas precisam de uma nova vitrine. Também ressaltamos a diversidade e a representatividade, seja na equipe de produção, no casting de modelos, ou na escolha de fornecedores”.

Thawanny Gomes, vencedora da quarta edição e jurada desta, expressa sua gratidão pelo retorno aos palcos do projeto: “bom, voltar ao palco da final do Top Cufa após um ano, e dessa vez como jurada, é uma sensação incrível! Participar da banca de júri, e conseguir ser um exemplo para os outros participantes, é realmente gratificante”.

O concurso, que tem recursos viabilizados pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, é realizado pela Associação Cresce DF e pela Central Única das Favelas do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Grande Final do Top Cufa DF 2021.

Local: Sesc Ceilândia.

Data: sábado, 16/10, final Street; domingo, 17/10, final Fashion.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: a partir das 16h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Votação: instagram do Top Cufa DF.

Período de Votação: até as 18h de 15/10.

Site: https://topcufadf.com.br/.

Transmissão: ao vivo pelo perfil do Top Cufa DF.