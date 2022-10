Goiânia recebe 4º Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste

Neste ano, o tema central do congresso tem como foco a organização e reorganização das empresas após as medidas restritivas da pandemia

A organização e reorganização das empresas após as medidas restritivas vividas no período pandêmico será um dos principais temas debatidos no congresso, explica o presidente da Comissão de Direito Empresarial (CDE), Henrique Esteves

O 4º Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste, que é realizado pela Escola Superior da Advocacia (ESA) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) e por meio da Comissão de Direito Empresarial (CDE), desembarca em Goiânia nos dias 17 e 18 de novembro. As inscrições podem ser feitas pela internet.

O evento vai abordar temas importantes sobre o Direito Empresarial, como planejamento sucessório e societário, retirada e exclusão de sócios da sociedade limitada, recuperação e falência de empresas, contratos empresariais e segurança jurídica, entre outros. O congresso também conta com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag).

Neste ano, o tema central do congresso tem como foco a organização e reorganização das empresas após as medidas restritivas vividas no período pandêmico, segundo o presidente da Comissão de Direito Empresarial (CDE), Henrique Esteves.

“O Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste, que foi criado em 2017, tem como objetivo discutir e debater os principais temas do direito empresarial da atualidade, fomentando a construção do conhecimento jurídico e atuando como forma de aproximação e desenvolvimento dos profissionais da área jurídica e de profissionais das demais áreas, ligadas ao mercado e ao empreendedorismo”, pontua o especialista.

O evento acontece na sede da própria OAB-GO (Auditório Eli Alves Forte) e contará com palestrantes de renome de todo o Brasil na área do Direito Empresarial. Até o momento, confirmaram presença: Sérgio Campinho, Marcelo Sacramone, Ivo Waisberg, Pablo Arruda, Mariana Pinto, Livia Gavioli, Manoel de Queiroz Pereira Calças, Marcelo Vieira Von Adamek, Marina Zava, Marlon Tomazette e Guilherme Setoguti.

“Após dois anos sem a realização do congresso em razão da pandemia, o retorno em sua quarta edição está gerando grande expectativa em todo o público. Foi construído um time de painelistas de enorme qualidade, que debaterão temas muito caros para a advocacia e para o meio empresarial”, conclui o presidente da CDE, Henrique Esteves

Arte: Divulgação

Serviço

4º Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste

Data: 17 e 18 de novembro

Onde: Sede da própria OAB-GO (Auditório Eli Alves Forte)

Inscrições: https://esa.oabgo.org.br/