George Henrique & Rodrigo inauguram temporada de verão do Cafe de La Musique Brazilian Paradise

Tomate, Humberto & Ronaldo, Bruninho & Davi e DJ Liu,vão passar pelo espaço até o fim do mês. Os ingressos custam a partir de R$ 70

A temporada de verão do Cafe de La Musique Brazilian Paradise está chegando! O período começa no próximo dia 14 com show de uma dupla já conhecida da casa e do público que a frequenta.

George Henrique & Rodrigo abrem a temporada de verão do Cafe. O prata da casa Belluco também abrilhanta a festa, que começa a partir das 21h.

George Henrique & Rodrigo e o Cafe de La Musique Brasília possuem uma grande história juntos. O espaço foi o responsável por receber a gravação do DVD da dupla, em setembro de 2021, onde reuniu grandes cantores como Gusttavo Lima, Bruno & Marrone e Marília Mendonça. A gravação foi um marco na carreira da dupla, e pouco mais de um ano após a gravação e lançamento, os músicos retornam ao espaço para um show que promete muitas emoções.

Os ingressos estão à venda pelo site ou app Sympla, e custam a partir de R$ 70 (frente palco) e R$ 110 (camarote). Os valores são referentes à meia-entrada e ao segundo lote.

Sobre o Verão do Cafe de La Musique

A partir deste sábado, até o final de fevereiro, o Brazilian Paradise vai receber diversas atrações nacionais dos mais variados ritmos, com festas de eletrônico, sertanejo e de carnaval. Confira o line-up com as datas:

20 de janeiro

Gabriel Boni

Devochka

21 de janeiro

Bruninho & Davi

27 de janeiro

Liu

Felguk

28 de janeiro

Humberto & Ronaldo

Henrique & Ruan

3 de fevereiro

Gabe

Pirate Snake

4 de fevereiro – Festa de pré-carnaval

Tomate

10 de fevereiro

Iguinho & Lulinha