‘GeekVerse – Spoiler’ antecipa festival de cultura geek no DF

De 12 a 31 de julho, o “esquenta” para o Geek Verse Festival traz surpresas para os geeks, cosplayers e gamers da capital

O Geek Verse Festival vai movimentar o Distrito Federal em outubro. Com mais de 45 atrações já confirmadas, 15 ambientes temáticos distribuídos em um espaço de 10.000m² no Taguatinga Shopping, exposições e campeonatos de e-sports, o evento já nasce como o maior do Centro-Oeste voltado para o público geek.

E, para lançar o festival, os organizadores prepararam um esquenta com surpresas incríveis para os geeks, cosplayers e gamers do DF: o GeekVerse — Spoiler, evento de férias que acontece na Praça de Vidro do Taguatinga Shopping, de 12 a 31 de julho.

Estações de jogos, cenários imersivos para fotos, exposição para fãs, sessões gratuitas de games no palco e muitas surpresas aguardam o público que visitará o espaço nas próximas semanas.

O GeekVerse Spoiler tem entrada franca, mas quem adquirir o ingresso antecipado para o festival, dias 6, 7 e 8 de outubro, terá acesso a três estações extras de jogos nos consoles Nintendo Swtich: Mario Kart, X-Box Série X: Street Fighter 6 e PS 5 VR 2: Horizon Call of the Montain.

Mais sobre o Geek Verse Festival

A edição de 2023, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de outubro, terá como embaixadores Neto Lyra e Guilherme Yuri, dupla responsável pelo canal Maneirando. Com quase 800 milhões de views só no YouTube, eles fazem o maior sucesso com curtas-metragens e esquetes de humor.

De um estúdio montado ao lado do palco principal do Geek Verse Festival, os brasilienses conduzirão uma cobertura com transmissão ao vivo em seu perfil, com direito a entrevistas com convidados como Natan Por Aí, Authentic Games, as gamers Loud-Babi, e Voltan e Mi, e muito mais. Considerada a melhor host de e-sports da América Latina, a apresentadora e streamer Nyvi Estephan também vai participar dos três dias de programações do evento.

Os ingressos para participar do evento custam, por dia, R$ 39, a meia-entrada, e R$ 78, a inteira. Valor do primeiro lote promocional de lançamento. As entradas estão à venda on-line sem taxa de conveniência, no site do evento, e presencialmente na Bilheteria GeekVerse na Praça de Vidro do Taguatinga Shopping. Crianças de até três anos não pagam.

Serviço

GeekVerse — Spoiler

De 12 a 31 de julho

Praça de Vidro do Taguatinga Shopping – QS 01, Lote 40, Taguatinga, Brasília-DF

Horários: segunda a sexta, das 12h às 22h; sábados, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 20h.

Classificação indicativa livre

