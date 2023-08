Geek Verse Festival chega a Brasília em outubro

Os ingressos já estão disponíveis, com valores a partir de R$ 49

Entre os dias 06 e 08 de outubro, Brasília receberá o GeekVerse Festival, um dos grandes eventos de cultura geek do país. A festa contará com nomes como Babi, Voltan e Mi, da Loud, Neto Lyra e Guilherme Yuri (canal Maneirando), Natan Por Aí, Nyvi Estephan e muitos outros.

Os ingressos já estão disponíveis, com valores a partir de R$ 49 (meia-entrada para cosplayers, crianças, idosos, portadores de necessidades especiais ou doadores de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 98 (inteira) por dia. A aquisição pode ser realizada através do site oficial do GeekVerseFestival. Crianças de até três anos têm entrada gratuita.

O evento contará com 15 espaços temáticos no estacionamento do Taguatinga Shopping. Segundo o organizador Bruno Barra, os participantes poderão explorar ambientes com cenografias surpreendentes enquanto têm a oportunidade de participar de empolgantes campeonatos de e-sports. “Será uma explosão de atividades simultâneas, contemplando os fãs dos mais diversos interesses, gêneros, estilos e formas de se jogar. Podemos dizer que os principais produtores de conteúdo geek e gamer do país abraçaram a ideia e garantiram presença em nosso festival”, antecipa.

Foto: Rainer Faulstich/Divulgação

Serviço

GeekVerse Festival

Dias: 6, 7 e 8 de outubro

Início sempre às 11h

Local: estacionamento do Taguatinga Shopping – QS 01, Lote 40 – Taguatinga-DF

Ingressos no site oficial do GeekVerseFestival

Classificação indicativa livre (menores de 12 anos só entram acompanhados dos pais ou responsáveis pagantes)

Mais informações: @geekversefestival