1º GGF – Geek Game Fest, maratona de dois dias com tudo sobre a cultura Geek e de e-Sports

Uma maratona imersiva de dois dias inteiros, onde apaixonados pelo universo dos jogos eletrônicos poderão interagir com modalidades e vertentes da cultura digital

Em um ambiente tecnológico e desenvolvido para receber este público, fã de jogos eletrônicos, cosplays, animes, mangás e afins, a primeira edição do GGF – Geek Game Fest vai oferecer descontração, entretenimento e conhecimento.

O evento, que vai ocupar uma área coberta de 2 mil m², será no ParkShopping, dias 4 e 5 de dezembro e os ingressos já estão à venda exclusivamente no Sympla (aqui). Não haverá venda de ingressos no local. Em respeito às normas de distanciamento social, os ingressos são limitados. Então, é melhor garantir logo antes que se esgotem.

Entre os atrativos – palestras e encontros com influenciadores e Youtubers, duas arenas Free Play para campeonatos e jogos em rede, experiência em VR Games (jogos em realidade virtual), Exposhop com exposição e loja de acessórios, lounge e praça de alimentação.

Os campeonatos de Free Play (jogos livres) serão de Free Fire, Valorant e Fortnite com as participações de Weedzão e Dacruz, ambos da Liga LBR. Entre as presenças confirmadas estão os YouTubers Gordox (993 mil inscritos) e Muca Muriçoca (8,79 mi de inscritos) e Flakes Power (6,07 mi de inscritos), que conta com o patrocínio MK + Academy.

Para atrair o público infantil, será realizado um Concurso de Cosplay Mirim para a meninada de até 12 anos. Vencem os que apresentarem o melhor figurino. Quem ficar em primeiro lugar, leva uma premiação no valor de R$ 500, o segundo R$ 300, e o terceiro leva pra casa R$ 200.

O Geek Game Fest convidou o jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes como apresentador do evento. A narração dos jogos fica por conta de Isa e do Montoro. A palestra sobre e-Sports será conduzida por Moacyr Alves, embaixador da MK + Academy.

Em franca expansão no Brasil, reconhecido como a nação do futebol, os jogos eletrônicos vêm crescendo cada dia mais e tem elevado o país a uma potência. Em pesquisa da Newzoo, principal consultoria que mapeia essa indústria no mundo, 24% de jovens entre 10 e 20 anos acompanham o futebol, enquanto 43%, na mesma faixa etária, assistem algum torneio de e-Sports. Com tamanha popularidade, brasileiros vêm figurando na lista dos melhores jogadores de e-Sports do mundo.

Um dado relevante desta mesma pesquisa, mostra que a narração ao vivo em português, especificamente, cresceu 189% no ano de 2020, o que chega a 1,1 milhões de horas assistidas. Quanto à receita, segundo a Newzoo, ela deve atingir US$ 2,3 bilhões no Brasil, o que o posiciona em 12º no mundo. Já em audiência, o país está em terceiro superado apenas pelos EUA e China.

Em Brasília, o setor já é reconhecido como um dos mais promissores do mercado e tem se tornado polo de empresas do ramo, a exemplo da MK + Academy. Gerando emprego a desenvolvedores, cientistas e engenheiros de computação, como também para músicos, roteiristas, ilustradores, designers, dubladores, tradutores, entre outros.

“O universo gamer é uma realidade, nunca estivemos tão conectados. E nós, da MK + Academy, movimentamos esse universo de nerdices, games e cosplayer na cidade”, conta Pathricia Cardoso, CEO da marca, e aposta “o Geek Game Fest é um evento para toda a família e para entrar no calendário da Capital Federal. Hoje a marca conta com uma rede de 100 unidades franqueadas, “estamos presentes nos melhores Shoppings do Brasil e temos também uma Agência de Talentos”, orgulha-se a CEO.

Os ESPAÇOS e ATIVIDADES do GGF – Geek Game Fest

Arenas Free Play

Destinadas aos amantes de games de variados estilos. Uma área com computadores conectados à rede onde o público poderá jogar games online, como Free Fire, Valorant e Fortnite.

Exposhop

Exposição e stands comerciais trazendo novidades do mundo dos games e cultura geek, roupas, acessórios, consoles, PCs etc.

Lounge de Convivência

Reservado para o repouso, onde o público poderá descansar entre e atividades, respeitando o distanciamento social.

A&B

Praça de alimentação e bebidas com Food Trucks.

Miniconcurso de Cosplayers

Voltado para os amantes dos personagens de quadrinhos, games e mídia em geral. Os competidores concorrem a prêmios e exposição nas redes sociais do evento.

Meet & Greet

Para proporcionar o encontro de fãs com influencers, youtubers e personalidades da cultura geek.

Serviço:

1º GGF – Geek Game Fest

Local: ParkShopping, Estacionamento G2 do Edifício ParkShopping Corporate

Dias: 4 e 5 de dezembro

Horário: das 10h às 21h

Ingressos: sympla.com.br/geek-game-fest__1408217