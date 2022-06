GDF organiza a primeira Feira de Empreendedorismo Turístico e Criativo

O evento gratuito busca fomentar e capacitar ainda mais o turismo brasileiro. A programação traz palestras, oficinas, rodadas de negócios, stands e apresentações artísticas de 11 a 19 de junho

O turismo foi fortemente afetado nos últimos dois anos por conta da pandemia do novo coronavírus, e os empreendedores desse setor precisaram se reinventar. Em 2021, o setor turístico percebeu um aumento de 12% do faturamento em relação a 2020, equivalente a R$ 152,4 bilhões, mas o valor ainda continua abaixo da média antes da pandemia.

Pensando em auxiliar o setor e trazer inovações para o turismo, a Associação de Educação, Esporte, Cultura e Economia Criativa (AECEC), com o patrocínio da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPDF) e com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e do SEBRAE-DF , organiza a Feira de Empreendedorismo Turístico e Criativo (FETUC), que acontecerá do dia 11 ao dia 19 de junho, gratuitamente, no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga FUNARTE).

Em sua primeira edição, a feira busca trazer novas tecnologias e debater inovações para o mercado de turismo brasileiro. Com uma programação variada, a FETUC receberá ao todo 18 palestrantes de todo Brasil, estandes do SEBRAE, da FAPDF e de empresas do setor turístico do Distrito Federal, praça de alimentação, apresentações culturais e diversas oficinas.

Saiba mais sobre a programação

Durante os nove dias de FETUC, os visitantes irão explorar as mais diversas áreas que movimentam o setor de turismo. Dentre os 18 palestrantes, está o renomado chef Claude Troisgros que irá falar logo no primeiro dia (11/06) sobre o turismo gastronômico. Outro palestrante de destaque é Pedro Affonso, sócio do Capital Moto Week Entretenimento, responsável pelo maior evento de motociclistas da América Latina, o Capital Moto Week, que reúne cerca de 710 mil pessoas em cada edição em Brasília. Sua palestra será na quinta-feira, 16 de junho. A feira ainda terá a presença de Marta Poggi, especialista em tendências, marketing e transformação digital no turismo, que comanda a palestra do dia 17 de junho, na sexta-feira, abordando inovações do marketing turístico.

A FETUC ainda terá duas oficinas todos os dias: Marketing Digital e Atendimento Turístico. Na oficina de Marketing Digital, os alunos irão aprender sobre a área, planejamento de marketing, plataformas e ferramentas digitais, e como construir conteúdos de integração entre empresas e pessoas. Já na oficina de Atendimento Turístico, os pontos abordados serão como funciona o atendimento turístico na América do Sul, como são elaborados os roteiros nacionais, e procedimentos de viagem, aeroportuários e hoteleiros. Para participar das palestras e das oficinas, os interessados precisam fazer a inscrição no site do evento.

Por fim, a FETUC também contará com apresentações musicais, infantis e teatrais. No domingo, 12 de junho, quem fica responsável pelo entretenimento é a ex-The Voice Brasil, Dhi Ribeiro, trazendo um repertório de samba, a partir das 20h. O grupo Cia Cafundó, de contação de histórias também vai marcar presença no evento, no sábado, 11 de junho, e no domingo, 12 de junho. A Orquestra Filarmônica de Brasília se apresenta na quinta-feira, 16 de junho, celebrando seus 37 anos, a partir das 20h.

Para conferir a programação completa e se inscrever para as palestras e oficinas, basta acessar o site do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Feira de Empreendedorismo Turístico e Criativo (FETUC)

Onde: Eixo Cultural Ibero-Americano (Eixo Monumental – Setor de Divulgação Cultural Lote 02)

Quando: 11 a 19 de junho

Inscrições neste link

Mais informações: @fetucbsb (Instagram)

Entrada franca