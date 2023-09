Galpão 17 faz 5 anos com Raimundos, Rock Beats, Tributo à Rita Lee e muito mais

A programação musical do festival começa na terça-feira (12) com a Sevilla Rock Band (Hard Rock)

O Galpão 17, conhecido por suas comemorações memoráveis, está prestes a agitar Brasília durante uma semana inteira de festa, de 12 a 17 de setembro, com o ápice da celebração marcado para 16 de setembro (sábado).

Pela primeira vez no Galpão 17, a icônica Banda Raimundos promete um show histórico. Com mais de 30 anos de carreira, o grupo acumulou um repertório recheado de sucessos, incluindo “Eu Quero Ver O Oco”, “Mulher de Fases”, “A Mais Pedida” e “Selim”. Digão, Marquim e Caio prometem sacudir o palco.

O line-up também traz a Banda Rock Beats, conhecida por seus clássicos do rock brasileiro e suas apresentações ao lado de artistas renomados como Capital Inicial, Paralamas do Sucesso e Biquini Cavadão.

A programação musical do festival começa na terça-feira (12) com a Sevilla Rock Band (Hard Rock), seguida por Lia Santiago com um tributo a Rita Lee e Sol Leles com Classic Rock na quarta-feira (13).

Na quinta-feira (14), o palco recebe Minduim (Rock Nacional) e Celebration (Led Zeppelin). Na sexta-feira (15), é a vez de Makinamara e Vital com Pop Rock.

A noite de sábado (16) traz Penélope Nova e um line-up especial de aniversário com Serpa Blues (Blues Rock), Rock Beats (Pop Rock), The Oldies (Punk Rock) e o aguardado show dos Raimundos. O DJ Leo Machado assume as picapes entre os shows e no final da noite.

Para encerrar a maratona musical no domingo (17), as bandas Liebe (Pop Rock) e Filhos da Revolução com um Tributo Legião Urbana – Geração Coca-Cola sobem ao palco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem procura uma experiência exclusiva, o Camarote Bezy oferece 10 horas de open bar (das 18:00 às 04:00) e 06 horas de open food (das 20:00 às 02:00), com Chopes e caipirinhas, além de pizzas e petiscos árabes fornecidos pelos apoiadores Arabian e Grupo Santa Pizza. Os participantes também recebem um kit com copo exclusivo, tirante e pulseira.

O Galpão 17 representa a cultura urbana dos motores, cervejas especiais e o rock, combinando elementos como grafite, moda e gastronomia. Com um espaço dedicado às motos, incluindo uma oficina especializada em motos custom e um serviço de lavagem, o local também oferece diversas opções de entretenimento, como sinuca, dardo, beerpong e totó. Há ainda uma rádio, wine bar, drinks e um grande destaque: 23 torneiras que proporcionam uma viagem por diferentes culturas e sabores cervejeiros.

O grafite também é uma parte fundamental da ambientação, criado por talentosos artistas como Wow, Guga Baygon, Soneka, Sowtto, Snupi, Fokker, Odrus, Gurulino, Renato Moll, Kane, Mudof, Raios (RJ), Bigod (BA), Pakato (RJ) e Buyu (SP). Prepare-se para uma semana de diversão, música e cultura no Galpão 17!

Os ingressos estão no ar. Acesse o site bit.ly/SiteG17

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Festival 5 anos de Galpão 17 | Raimundos e bandas

Data: De 12 a 17 de setembro de 2023

Local: Galpão 17 (SMAS Área Especial G Conjunto A Lotes 16 e 17)

São seis dias de programação no total, com cinco dias gratuitos e um pago (16 de setembro), com ingressos à venda online: bit.ly/IngressosFestival5anosG17