Galeria Olho de Águia recebe André Liohn, fotojornalista especializado em cobertura de conflitos

Exibição do documentário “Você não é um soldado” faz parte da série de eventos que compõem a 3ª edição do projeto Imagem sem Fronteiras

No próximo dia 15 de novembro, a Galeria Olho de Águia, em Taguatinga, será palco para a exibição do documentário “Você não é um soldado”, de Maria Carolina Telles, sobre a vida do fotojornalista brasileiro especializado em cobertura de conflitos. André Liohn, fotojornalista e protagonista do documentário, estará presente no evento.

A mostra dá início à 3ª edição do projeto “Imagem sem Fronteiras”, que homenageia e traz presencialmente a Taguatinga os maiores fotojornalistas contemporâneos do mundo para palestras e exposições realizadas na Galeria Olho de Águia.

(You’re Not a Soldier, no original em inglês), foi lançado em 2021 e é o primeiro longa-metragem internacional da diretora, roteirista e jornalista Maria Carolina Telles, que já assinou o média-metragem A Verdade da Mentira (2020), sobre as fake news. Produzido pela Elo Company (que produz e distribui conteúdos para canais globais, como History Channel e Discovery), o filme aprofunda os dilemas de Liohn ao ser confrontado com a morte de colegas, dos riscos que ele mesmo corre e a convivência com os filhos pequenos e a sua escolha por áreas de guerra.

Sobre Liohn

Nascido em Botucatu, no interior de São Paulo, em 9 de novembro de 1974, o fotojornalista começou a se interessar pelo campo de batalha ao saber que seu pai havia sido convocado para a Segunda Guerra — que acabou antes de ele viajar para lutar ao lado dos aliados.

Vencedor do prêmio mundial The Robert Capa Gold Medal Award 2011, Liohn passou mais de 15 anos em coberturas de guerra. Profissional com créditos na imprensa global, como New York Times, Liohn sempre com a câmera nas mãos, registrou em vídeo diversos momentos da cobertura dos conflitos dos rebeldes contra o regime de Muamar Kadafi, na Líbia, e a ofensiva do exército iraquiano contra o ISIS em Mosul, no Iraque.