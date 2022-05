Gaivota Naves estreia novo EP no Festival MOVA

Artista apresenta ao público seu novo projeto no evento, que acontece nos dia 4 e 5 de junho no bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

Gaivota Naves é conhecida na cena autoral e independente por sua voz potente e atuação performática, principalmente, junto às bandas Joe Silhueta e Rios Voadores. Circulou em diversos Festivais do DF e pelo Brasil e lança agora seu projeto solo Neoconcreto, no Festival MOVA, com apresentação marcada para 4 de junho (sábado).

No repertório, o single “Dois” parceria com o produtor musical Ramiro Galas, além de músicas do novo EP ainda inédito. Tudo isso explorando junções de diversas linguagens e ritmos, do jazz ao rock, do indie ao eletrônico. “Lançar a ‘Concretutopia’ no Festival MOVA, em Brasília, é um chamado, uma brincância necessária para a ocupação da nossa cidade-escultura”, conta a artista.

O Festival MOVA teve sua primeira edição realizada em 2017, fruto do sonho de Flávio Delli e George Costa, 2 músicos de Brasília, a fim de proporcionar uma plataforma que desse voz e visibilidade nacional para artistas da cidade por meio do intercâmbio com artistas consagrados da Nova Música Popular Brasileira.

A edição de 2022 marca o retorno de grandes festivais a Brasília após a pandemia, assim como uma repaginada do MOVA, com a entrada dos sócios Caio Chaim e Raoni Leão. Para tanto, o Festival brinda o público de Brasília com apresentação de nomes consagrados da MPB como Maria Gadú e Ana Cañas, além de destaques da nova geração de artistas da capital. Venda de ingressos no Sympla, com meia entrada universal mediante doação de 1kg de alimento.

Data: 4 e 5 de junho de 2022

Horários:

Sábado dia 04/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 2h.

Domingo dia 05/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 1h30.

Local: Bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: 3º lote – passaporte (2 dias): R$ 140 meia entrada universal com doação de 1kg de alimento. ingresso por dia: R$ 90

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/festival-mova-2022/1544134