Funn Festival tem programação fitness. Saiba mais

Sempre aos sábados, de 09h às 11h, a programação fitness irá contar com modalidades como Yoga, HIIT Trainning, Dance Mix, LPF, Funcional, Mat Pilates, Localizada, CrossBT e Fitdance

O Funn Festival, que ocorre de 12/05 a 18/06, também terá atividades para a saúde do corpo, promovidas em parceria com a rede Bodytech Brasília. Sempre aos sábados, de 09h às 11h, a programação fitness irá contar com modalidades como Yoga, HIIT Trainning, Dance Mix, LPF, Funcional, Mat Pilates, Localizada, CrossBT e Fitdance.

O valor de cada aula custa R$ 20 se comprado até o dia anterior a cada sábado. As vagas são limitadas. Alunos da Bodytech benefícios para acesso às aulas.

13/05

Mat Pilates – Adriana Coutinho – 09h

Circuito funcional – José Alves – 10h

Dance mix – Ari Oliveira – 11h

20/05

Yoga – Giovanna – 09h

HIIT Trainning – Talles Sucesso – 10h

Dance mix – Bruno Mendes – 11h

27/05

LPF – Luiz Bigdog – 09h

Localizada – Equipe BT – 10h]

Dance mix – Paulinho – 11h

03/06

Yoga – Tallyta – 09h

CrossBT – Equipe BT – 10h

Fitdance – Bruno Nagô, Ana Sophia e Helton – 11h

10/06

Mat Pilates – Adriana Coutinho – 09h

Funcional Combat – Equipe BT – 10h

Dance mix – Thiaguinho – 11h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17/06

Mat pilates – Sylmara – 09h

Dance mix: Bruno Mendes e Ari Oliveira – 10h30

Serviço:

Funn Festival Brasília 2023

Quando: de 12/05 a 18/06

Onde: Estacionamento 9 do Parque da Cidade, Brasília-DF

Mais informações sobre as aulas e os demais eventos: @funnfestival