Funk, rap e música eletrônica ganham espaço no Theatro Municipal de SP; veja programação

Laura Lewer

São Paulo – SP

Com a proposta de ampliar as linguagens artísticas oferecidas em sua programação, o Theatro Municipal de São Paulo oferece, em março, quatro atrações que escapam da música erudita e se baseiam em temas como o funk, a música eletrônica, a história negra, o rap e o samba.

Confira, abaixo, como assistir à programação, totalmente gratuita, a partir desta sexta (10).

O Espetacular Encontro Entre o Baile de Favela, a Música Eletrônica e a Música Clássica

O espetáculo “extrassensorial e imersivo” trabalha com projeções nas paredes do teatro e a fusão entre as músicas eletrônica -em suas mais variadas formas, do house ao funk- e erudita.

Escadaria externa e interna do Theatro Municipal – pça. Ramos de Azevedo, s/n, República, região central. Sáb. (18), às 19h30. Grátis (por ordem de chegada, até atingir a capacidade)

Exposição Presente! Presenças Negras

A exposição inaugurada no fim de 2023 segue até o fim deste mês com uma reunião de documentos e itens dos acervos do Theatro Municipal que evidenciam a presença negra em sua história -como artistas que integraram a programação de música, dança e outros eventos desde 1917.

Praça das Artes (sala de exposições). De ter. a s áb., das 10h às 18h. Até 29/3. Grátis

Rima Falada convida Evandro Fióti

O encontro que acontecerá trimestralmente no teatro faz sua estreia com o rapper Evandro Fióti, irmão de Emicida e um dos responsáveis pela Laboratório Fantasma. Ele participa de uma conversa mediada pelo produtor e curador cultural Jaime Diko Lopes e, em seguida, canta músicas de sua carreira em um pocket show intimista.

Salão Nobre do Theatro Municipal – pça. Ramos de Azevedo, s/n, República, região central. Sáb. (11), às 17h. Grátis (por ordem de chegada, até atingir a capacidade)

Samba de Sexta

O projeto que tem o objetivo de levar para a Praça das Artes grupos importantes do gênero musical faz apresentação com o Samba da Vela, fundado pelos sambistas Chapinha, Paquera, Magnu Sousa e Maurilio de Oliveira, que já fez mais de 800 edições na capital paulista desde que foi criado, em 2000.

Praça das Artes – Sex. (10), às 19h. Grátis (por ordem de chegada, até atingir a capacidade)