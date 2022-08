Frank Aguiar faz show na Candangolândia neste sábado (6)

Nilson Freire, nome importante do forró de Brasília, também se apresenta. Evento é gratuito

Neste sábado, o cantor de forró Frank Aguiar sobe ao palco do Arraiá dos Pioneiros, na Praça dos Estados, na Candangolândia. Grande nome da música de Brasília, Nilson Freire também se apresenta no festival.

Nilson Freire, que está comemorando 20 anos de carreira, se apresenta por volta de 21h30. Frank Aguiar canta em seguida.

“Sou mineiro de nascença, mas adotei essa terra e tenho nela minha própria identidade. Sou apaixonado por cada canto desse quadrado e quero mostrar para as cidades satélites nossa riqueza artística” pontua Nilson Freire. “Candangolândia volta a ser vista como um espaço de cultura. É uma alegria poder ver a Praça dos Estados feliz, cheia de cor e de muita tradição cultural. Tenho certeza de um espetáculo muito intenso e cheio de surpresas. Certamente os moradores e visitantes da cidade irão se encantar com uma das melhores apresentações do ano”, afirma o cantor.

Realizado pelo Instituto Criança, o projeto conta com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e apoio da Administração Regional da Candangolândia.