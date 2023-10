Francisco, el Hombre traz a Brasília show de 10 anos de carreira

A temporada na CAIXA Cultural Brasília será nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro, de quinta a sábado

“Quais músicas não podem faltar na nossa festa de aniversário?”, foi a partir da resposta a essa pergunta que os integrantes de Francisco, el Hombre montaram o repertório do álbum, que celebra esta data importante na carreira. “Vamos festejar do jeito que a gente mais gosta: trocando energia com o público”, afirma o vocalista e violonista Mateo Piracés-Ugarte.

Da extensa lista de canções, deram uma nova roupagem a clássicos que representam a carreira de sucessos e turnês Brasil e mundo afora. Dentre elas, que o público vai cantar junto, estão La Pachanga!, de 2014, Soltasbruxa, de 2016, Rasgacebeza, de 2019, Casa Francisco, de 2021, e Triste, Louca ou Má, de 2017, – single responsável pela indicação ao Grammy Latino.

A curta temporada na CAIXA Cultural Brasília será nos dias 2, 3, 4 e 5 de novembro, de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos, à venda por R$ 30 (inteira), estarão disponíveis a partir do dia 28 de outubro em https://bilheteriacultural.com/ ou na bilheteria do teatro, aberta sábado, das 9h às 21h, e de terça a sexta e domingo, das 13h às 21h.

A temporada em Brasília, com patrocínio da CAIXA Cultural, se mistura com a necessidade de fazer cultura mais inclusiva, que acolha pessoas com deficiência. Por exemplo, o show do dia 3/11 (sexta-feira), contará com intérprete de Libras e em todas as apresentações será disponibilizado ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) fones abafadores de som, para maior conforto e apreciação do momento.

Com a formação atual por Mateo Piracés-garte, Sebastianismos, Lazúli, Helena Papini e Andrei Kozyreff, Francisco, el Hombre já apresentou sua turnê comemorativa, em 2023, nas cidades de Montevidéu, no Uruguai; Buenos Aires, na Argentina; no Rio de Janeiro; e no Festival Lollapalooza, no Chile.

Francisco, el Hombre foi formada pelos irmãos mexicanos naturalizados brasileiros Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, na cidade de Campinas, São Paulo. A banda ‘estradeira’ que surgiu a partir de encontros latino-americanos entre Brasil e México, é uma eterna celebração à música latina.

Nestes 10 anos de estrada, conquistaram públicos de diferentes países, com performances em festivais como Lollapalooza Brasil, em 2018, Rock in Rio, em 2019 e 2022, e Rock in Rio Lisboa, em 2022, além de eventos como o América por Su Música, em Cuba, e o Vive Latino, no México.

Uma curiosidade sobre o grupo é o seu nome com inspiração em uma figura emblemática, homônima e que permeia o imaginário popular colombiano, conhecida por tocar acordeão pelas ruas de várias cidades do país.

Serviço

Francisco, el Hombre – 10 Anos

De 2 a 5 de novembro

Ingressos a partir de R$ 15 em https://bilheteriacultural.com/ ou na bilheteria do teatro

Classificação indicativa: 14 anos