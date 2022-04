Foto de Quebrada: Festival premia imagens das periferias brasileiras

Projeto selecionará 30 artistas de todo o Brasil para exposição em Ceilândia-DF. Inscrições abertas até 20 de abril

O Festival Foto de Quebrada celebra a fotografia que representa diferentes vivências de artistas moradores das periferias brasileiras. Em 2022, serão selecionadas 30 pessoas de diferentes regiões do Brasil para a Mostra Principal do Festival, que acontece na Galeria Risofloras, na Praça do Cidadão, em Ceilândia-DF.

De temática totalmente livre, os trabalhos selecionados concorrem a seguinte premiação: dois prêmios de R$ 2 mil para escolha da curadoria e dois prêmios de R$ 2 mil para escolha popular. As inscrições estão abertas até o dia 20 de abril. Curadoria por Cled Pereira, Ros4, Webert da Cruz e Rayane Soares

“O projeto Foto de Quebrada foi enriquecedor. Nunca achei que o meu estilo de fotografia pudesse ser contemplado e o festival abriu portas para todos os tipos de linguagem, ressaltando as pluralidades e as pessoalidades dentro e fora da fotografia. Além da oportunidade de ter conhecido várias pessoas que eu sou fã e que somam na caminhada não só na fotografia, mas na vida”, afirma a fotógrafa Aya Villena, premiada na primeira edição do Festival Foto de Quebrada.

A programação ainda conta com três dias de oficinas e bate papos. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.fotodequebrada.com.br. Compartilhe o seu olhar.

Jad Willian

O Festival Foto de Quebrada é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), produção do Coletivo DUCA e apoio da Rede Urbana de Ações Culturais (Ruas) e Jovem de Expressão.

Cronograma:

Inscrições 1 a 20 de abril de 2022 Seleção 21 a 30 de abril de 2022 Resultado 1º de maio de 2022 Festival Foto de Quebrada 12, 13 e 14 de maio de 2022 Abertura da exposição 12 de maio de 2022 Período da Exposição 12 de maio a 14 de junho de 2022 Votação 12 de maio a 13 de junho de 2022 Anúncio dos premiados 14 de junho de 2022



2ª edição Festival Foto de Quebrada

Inscrições: até 20 de abril

Festival Foto de Quebrada: 12, 13 e 14 de maio www.fotodequebrada.com.br