Fórum de Responsabilidade Social debaterá o tema “Educação abre Portas e Mentes”

Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, Lindalia Junqueira, Marcello Dughettu, Fernanda Keller, Bernardinho, Flávio Canto, Leizer Pereira, Roberta Medina, Malu Mader e Tony Bellotto são os convidados especiais do 4º Fórum de Responsabilidade Social da Estácio. Para o evento, que marca os 50 anos da Instituição de Ensino Superior, a Estácio elegeu algumas das mais importantes personalidades que, como a instituição, buscam gerar impacto positivo em nossa sociedade e fazer a diferença na vida de muitos brasileiros. Totalmente on-line e aberta ao público externo, a edição deste ano acontecerá no dia 7 de dezembro, a partir das 18h, por meio do link: https://forum50anos.estacio.br/

O objetivo do 4º Fórum de Responsabilidade Social da Estácio: Educação abre Portas e Mentes é trazer luz e provocar a discussão, mostrando a importância do Ensino Superior na vida das pessoas. Ele contará com cinco painéis, cada um inspirado nos pilares do Programa Educar para Transformar da Estácio: Cidadania, Escola, Cultura, Esporte e Inovação & Empreendedorismo. A iniciativa terá como mediadores o CEO Estácio, Eduardo Parente, e os vice-presidentes da instituição, Cláudia Romano, Relações Governamentais, Sustentabilidade e Comunicação; Alexandre Aguieiras, executivo de Conteúdo Digital; Aroldo Alves, Operações Digitais; Rossano Marques, Operações Corporativas; e Marcel Desco, Vendas & Marketing.

“Na universidade, a mente do estudante se abre e, por meio do conhecimento, as possibilidades se expandem e as pessoas aprendem a conviver e a respeitar a diversidade. Neste ambiente, onde também é exercitada a criatividade e a inovação, são descobertos novos horizontes para cada cidadão. A partir dessa reflexão, tivemos a honra de convidar estas grandes personalidades e temos a convicção de que elas, ao compartilhar suas experiências e seus desafios, vão estimular todos os participantes, enfatizando a importância da educação”, comenta Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Governamentais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio.

A Estácio tem a responsabilidade social em seu DNA e há 10 anos aposta no Programa Educar para Transformar, beneficiando milhares de cidadãos, com bolsas de estudo para atletas e paratletas; Programa de Alfabetização para Jovens e Adultos; parcerias com dezenas Organizações Não-Governamentais (Ongs); patrocínios de peças teatrais, espetáculos e lançamentos de livros por meio de incentivo fiscais, entre outros.

A Responsabilidade Social também está presente na vida acadêmica de suas Unidades por meio de eventos, como o Trote Solidário, que somente neste semestre apoiou mais de 50 instituições parceiras; Dia E Nacional (programa que incentiva alunos e colaboradores a serem voluntários em diversas causas sociais) que desenvolveu, neste ano, cerca de 220 atividades on-line para mais de 16 mil pessoas; e a Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, que em outubro de 2020 realizou 335 atividades impactando mais de 37 mil pessoas. Durante todo o ano, a Instituição presta diversos serviços gratuitos à comunidade – nas áreas de Psicologia, Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Direito e Ciências Contábeis – quando são assistidas milhares de pessoas que residem no entorno dos campi.

A Estácio também tem um legado muito relevante quando falamos em Educação Digital (EaD). São mais de dez anos entregando Ensino Digital de qualidade. Como uma das instituições pioneiras também no Ensino Digital, a instituição levou o Ensino Superior para perto das pessoas que não podiam se transferir de localidade ou que eram obrigadas a mudar de cidade ou se deslocarem, por horas, até a universidade. Com milhares de Polos de Ensino Digital, instalados em todo o território nacional, a instituição promove dia após dia, uma grande inclusão social gerada pelo Ensino Superior. Isto traz ainda um ganho enorme para o mercado de trabalho de diversas cidades do país, que agora recebem profissionais qualificados. Com o Ensino Digital, o acesso ao Ensino Superior se tornou mais democrático.

Serviço:

Evento – 4º Fórum de Responsabilidade Social da Estácio: Educação abre Portas e Mentes

GRATUITO E ABERTO AO PÚBLICO EXTERNO

Data – 7 de dezembro

Horário – a partir das 18h

Transmissão por meio do link: https://forum50anos.estacio.br/