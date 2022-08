Fórum de capacitação reúne designers nacionais e internacionais em Brasília

Brasília Design Fórum acontece de 9 a 13 de agosto, com programação completamente gratuita

Brasília vai receber a segunda edição do Brasília Design Fórum entre os dias 9 e 13 de agosto. A programação do evento é inteiramente gratuita e aberta para o público. Por meio das oficinas, palestras e debates, os profissionais convidados desta edição vão abordar e explorar temas sobre a relação do mercado de design com a sociedade, tanto na abordagem do campo de trabalho, quanto na pesquisa e na área de criação artística. A programação completa está disponível em www.brasiliadesignforum.com/.

O Brasília Design Fórum é um ambiente voltado para o intercâmbio de conhecimentos, interação entre profissionais das diversas áreas do setor, e também fornece uma oportunidade de acesso para pessoas interessadas no assunto, entusiastas, estudantes, e para a sociedade em geral. Além disso, é o local onde profissionais criativos apresentaram novos produtos, protótipos, conceitos e ideias. Dentre as áreas de design contemporâneo tratadas, estão: mobiliário e produtos, moda, gráfico, tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade.

De acordo com Thiago Fanis, produtor cultural que criou e realiza o evento, trata-se de uma plataforma que põe as atividades da área em múltipla conexão, e traça uma perspectiva singular para o setor por abrir espaços de diálogo e conhecimento. “A perseverança da nova geração da produção de design e moda está forçando o amadurecimento da indústria de base. Sendo assim, tornam-se necessárias cada vez mais iniciativas como o BDF para ampliar o desenvolvimento e empoderamento da sociedade local. Esse impacto permite novas modalidades de atuação profissional, novos modelos de negócio, e assim, uma transformação no setor criativo”, defende.

A edição deste ano é realizada em parceria com a Brasília Design Week (BXB), e tem como tema as transformações que o design provoca na sociedade. Os profissionais de Brasília apresentarão cases com seus projetos e experiências em diversas áreas do design, como o desenvolvimento de projetos bioclimáticos, experimentações analógicas no universo da gastronomia e design, novas soluções para transformar resíduos plásticos em objetos, tendências do design digital e tecnológico, e ainda aspectos focados nos processos criativos e históricos da disciplina.

O idealizador do evento explica que o foco desta edição é “a realização de ações que incentivam e apresentam as tendências contemporâneas entre as várias disciplinas de design e criatividade. A capacitação profissional do mercado cultural do Distrito Federal é outra preocupação do evento”, diz. Para Raquel Chaves, coordenadora e curadora do Fórum, “a realização deste evento multidisciplinar de Design traça perspectivas singulares para o mercado local e aprofunda as relações do DF com experiências nacionais e internacionais”.

A programação conta com nomes locais de destaque e convidados nacionais e internacionais como Luiza Bomeny, designer e pesquisadora que faz a união entre o design e o artesanato e seus impactos na sociedade, Ana Brum, diretora técnica do Centro Brasil de Design trazendo a temática do design para um mundo melhor, Charles Watson, educador, pesquisador e palestrante britânico, Rogério Lionzo, designer radicado nos EUA com diversos prêmios e fundador do podcast Diagrama, entre outros nomes de destaque no cenário local como Piquenique Design, estúdio Choque, Nina Coimbra, Samuel Lamas, Mário Viggiano, Comoequetalá, projeto Design em Rede e seus convidados, entre outros.

SERVIÇO

Brasília Design Fórum 2022

de 9 a 13 de agosto

Auditório do CREA-DF (SGAS 901, Conjunto D – Asa Sul, Brasília-DF)

Participação gratuita para todas as atividades

Programação completa em www.brasiliadesignforum.com/

Instagram: @brasiliadesignforum

Inscrições para palestras: bit.ly/BrasiliaDesignForum

Vagas limitadas.

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Contato: [email protected] / 61 98116-1864 Thiago Fanis (produtor responsável)

Links para inscrições para oficinas: