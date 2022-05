Forró Red Light apresenta novo álbum no Festival MOVA

Duo que mistura música eletrônica com forró sobe ao palco do evento, que acontece nos dias 4 e 5 de junho

Usando bases eletrônicas para releitura de um dos ritmos mais tradicionais e dançantes da música brasileira, Ramiro Galas e Geninho Nacanoa trazem um arrasta-pé do futuro com o projeto Forró Red Light, o grupo apresentará no Festival MOVA, no domingo (5), uma mistura dançante e contemporânea que os próprios músicos chamam de um “Forrobodó Live PA”.

Em abril deste ano, o grupo lançou seu primeiro álbum “Nó Central”, com 11 faixas compostas pelos artistas. A banda entrega o novo trabalho ao público no Festival MOVA, com apresentação marcada no dia 4 de junho (domingo), fechando os trabalhos no Palco MOVA BRASAL.

“Estamos ansiosos para dividir com o público do Festival MOVA nosso novo trabalho e primeiro álbum. “Nó Central” traz toda a essência e a musicalidade do Forró Red Light em cada música. Será um momento especial”, diz Ramiro Galas, integrante do duo de forró futurista.

Festival MOVA

O Festival MOVA teve sua primeira edição realizada em 2017, fruto do sonho de Flávio Delli e George Costa, 2 músicos de Brasília, a fim de proporcionar uma plataforma que desse voz e visibilidade nacional para artistas da cidade por meio do intercâmbio com artistas consagrados da Nova Música Popular Brasileira.

A edição de 2022 marca o retorno de grandes festivais a Brasília após a pandemia, assim como uma repaginada do MOVA, com a entrada dos sócios Caio Chaim e Raoni Leão. Para tanto, o Festival brinda o público de Brasília com apresentação de nomes consagrados da MPB como Maria Gadú e Ana Cañas, além de destaques da nova geração de artistas da capital. Venda de ingressos no Sympla, com meia entrada universal mediante doação de 1kg de alimento.

Serviço:

Festival MOVA

Data: 4 e 5 de junho de 2022

Horários:

Sábado dia 04/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 2h.

Domingo dia 05/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 1h30.

Local: Bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: 3º lote – passaporte (2 dias): R$ 140 meia entrada universal com doação de 1kg de alimento. ingresso por dia: R$ 90

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/festival-mova-2022/1544134