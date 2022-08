Forró da Primavera ocupa praça da Biblioteca Nacional de agosto a setembro

Trio Cajuína, Mestre Zé do Pife, Martinha do Coco e Maísa Arantes são algumas das atrações que estarão presentes nos eventos

A Praça da Biblioteca Nacional de Brasília vai receber grandes nomes do forró e da cultura popular da cidade. É o Forró da Primavera, que acontece de agosto a setembro, promovendo música e diversão acessível à população. A partir do dia 18 de agosto e acontecendo todas as quintas, às 19h, até 29 de setembro, o projeto, que tem como anfitrião o Trio Cajuína, vai levar diversos convidados de peso para as festanças: Mestre Zé do Pife, Martinha do Coco, Luca Rodriguis, Juninho Ferreira, Comboio Percurssivo, Maísa Arantes e Marcelo Neder e Carol Caneiro são as ilustres presenças que animarão o povo.

As edições do Forró da Primavera serão todas presenciais, mas também serão transmitidas pelas redes sociais do Trio Cajuína, para quem não puder comparecer, festejar em casa. As transmissão serão pelo instagram.com/triocajuinaoficial/

Forró da Primavera

O Forró da Primavera é um projeto concebido pelo coletivo Sertão Brasília, que possui vasta experiência na produção de forró e ocupação de espaços públicos. Desde de 2014 com o Forró Itinerante, Forró na UnB, Forró na Torre de TV, Praça central do Conic e na Biblioteca Nacional onde realizaram 4 edições do forró da Primavera em setembro de 2019. O projeto acontece desde 2014 e já contou com diversos representantes da cena forrozeira do Distrito Federal e entorno, conseguindo realizar mais de 40 shows com bandas e trios de forma independente

Agenda do Forró da Primavera

18/08, quinta, 19h – Maísa Arantes & Marcelo Neder

25/08, quinta, 19h – Juninho Ferreira

01/09, quinta, 19h Carol Carneiro

08/09, quinta, 19h Luca Rodriguis

15/09, quinta, 19h Mestre Zé do Pife

22/09, quinta, 19h Martinha do Coco

29/09, quinta, 19h Comboio Percussivo

Martinha do Coco. Foto: Davi Mello

SERVIÇO

Forró da Primavera 2022

Quando: quintas, 19h, de 18 de agosto a 29 de setembro

Onde: Praça da Biblioteca Nacional de Brasília

Quanto: gratuito

Classificação: livre

Informações: instagram.com/triocajuinaoficial/