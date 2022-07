Fora do Eixo define programação para o fim de semana

As três casas da franquia (Complexo, Lounge e Bar) vão oferecer shows de pagode, sertanejo e música eletrônica

O Fora do Eixo definiu a programação desta semana para as três casas da franquia — Complexo, Lounge e Bar. As casas vão oferecer shows de pagode, sertanejo e música eletrônica. Confira:

No Complexo Fora do Eixo, no Saan, as festas começam na quinta (28), a partir das 20h, com a já tradicional 5ª Marcha e os DJs Hugo Drop, Caio Hot, Sex Gang, Daniel Futuro, Fab Sales e Kacá.

Na sexta (29), a partir de 20h, tem pagode com Doze por Oito, além dos DJs Disstinto, Hebert Vaz, Henry TH, Nyka, Kacá e Caio Hot.

No sábado (30), Nossa Galera, Gabriel Corrêa, Pepe, Dj A, Klap, Pepe, e Thiago May agitam o Complexo.

No domingo (31), Danilo Lira (axé), Simples Tok (pagode) e o DJ Kacá fecham o fim de semana.

No Fora do Eixo Lounge, no SIG, tem Beat Move e Dj A na quinta; Pepe, Mistura 61 e Thiago May na sexta; Ed Bittencourt Thiago May e Zé Felipe e Miguel no sábado; e Raffa, Grupô, Thiago May e DJ Rsky no domingo.

No Bar Fora do Eixo, no Sudoeste, Amaral 2K toca na quinta-feira, trazendo o melhor do funk, pagode e pop. na sexta, tem pagode com Na Gandaia; no sábado, tem mais pagode e MPB com Nego Regis e Grupo Moleque; no domingo, mais pagode: Chama Nois fecha o fim de semana.

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site: Furando a Fila

Valor: a partir de R$ 40 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Classificação: 18 anos

Fora do Eixo Lounge

Endereço: SIG, Quadra 3, Bloco G

Horário de funcionamento: Quinta e sexta a partir das 19h; Sábado e domingo, a partir das 15h

Instagram: @foradoeixolounge

Couvert: Terça-Feira – R$10,00 | Quarta-Feira – Sem cobrança e happy hour a noite toda | Quinta a Domingo – R$20,00 *Exceto sábado de 12h às 15h

Fora do Eixo – Sudoeste

Endereço: CLSW 105, Loja 122, Sudoeste

Horário de funcionamento: Quarta e quinta, das 16h às 2h; Sexta, de 15h às 2h; Sábado, das 12h às 2h; Domingo, de 15h a 0h

Instagram: @foradoeixosudoeste

Valor: cobrança de couvert artístico, no valor de R$ 10, de sexta a domingo