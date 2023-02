‘Folia no Conjunto’ reúne diversas atrações no Carnaval

Programação gratuita conta com oficinas, desfile de fantasias, bailinho e bloco carnavalesco

A mais brasileira das festas vai ganhar uma programação para lá de especial no Conjunto Nacional. O Folia no Conjunto será um festival de 3 dias, de muita alegria, música, fantasia e diversão, no coração de Brasília, com atrações para toda a família. As atividades que acontecerão no Jardim Urbano, espaço multiuso no 3º piso do shopping, incluem oficinas de estandartes, e customização de camisetas, desfile de fantasias, bailinho com DJ Barata nas pick ups e bloco carnavalesco com o grupo Pé de Cerrado. Toda a programação é gratuita e para participar, basta efetuar a inscrição, previamente, pelo celular, no aplicativo do shopping.

No sábado (18/02), a partir das 14h, começa com oficinas de estandarte ou chocalhos, adereços que serão usados no bloquinho, na sequência. A atividade estará sob a batuta da Cia Néia e Nando, que tem expertise com o público mirim, no CNJ Lab. As oficinas foram pensadas para pais e filhos. Sempre com uma abordagem sustentável, reaproveitando materiais para as customizações de adereços, camisetas e estandartes dos pequenos foliões. Tudo a quatro mãos.

A tarde segue com o Bloco do Conjunto, comandado pelo grupo Pé de Cerrado, a partir das 16h. O coletivo cultural, com mais de 20 anos de trajetória, leva a missão de pesquisar, preservar e divulgar a cultura brasileira. O Pé já se apresentou em várias cidades brasileiras e realizou shows na Europa, onde representou a cultura brasileira no projeto “Brasil Junino”. Para o Conjunto Folia marca o ritmo e alegria do evento, encerrando a programação do dia em alto astral.

Domingo é dia de bailinho no Jardim Urbano com o DJ Barata, que aterriza na folia no Conjunto Nacional. Esse especialista em discotecagem agrada a meninada nos tradicionais bailes de carnaval da cidade. No dia 19/02, Barata fará alegria da turminha, das 14 às 17h. Neste dia, as crianças ganham maquiagem especial e pipoca para deixar a tarde ainda mais gostosa. A pintura em rosto será realizada no CNJ Lab. O Bailinho ainda conta com as presenças de personagens da Cia Néia e Nando para animação da folia e a condução de um desfile de fantasias nos intervalos.

Na segunda-feira, dia 20/02, ainda tem Oficinas de acessórios ou customização de camisetas, traga sua camiseta para customização! A programação é toda gratuita com reserva de vaga via aplicativo do shopping Conjunto Nacional, aba Eventos.

Serviço

Carnaval Folia

Data: 18/02 (sábado)

Oficina de estandartes e chocalhos

Horários das oficinas: das 14h às 16h

Bloco do Pé com Grupo Pé de Cerrado

Horário do Bloco: das 16h às 17h30

Data: 19/02 (domingo)

Bailinho com DJ Barata

Horário: das 14h às 17h

Pintura de rosto

Horário: das 14h às 17h

Data: 20/02 (segunda-feira)

Oficinas de acessórios e customização de camisetas para a criança que levar uma camiseta usada.

Horário: das 14h às 16h

As crianças são convidadas a levarem suas próprias camisetas para customização, praticando a sustentabilidade.

Inscrições pelo aplicativo do Shopping Conjunto Nacional.