Final do Top Cufa DF é neste fim de semana

Concurso que transforma jovens da periferia em modelos profissionais chega à etapa final com feira e atrações musicais

Está chegando a hora! A grande final do Top Cufa DF 2022, concurso que transforma jovens talentos da periferia do Distrito Federal e entorno em modelos profissionais, será neste fim de semana. Depois de semanas de seletivas e atividades, uma bancada de jurados decidirá, em um evento com desfiles, uma feira e atrações musicais, os vencedores das categorias Fashion e Street. A primeira é voltada para as passarelas, enquanto a segunda contempla oportunidades mais amplas, como campanhas publicitárias.

O evento será na varanda externa do Pátio Brasil, com a feira BSB Fashion Street começando a partir das 13h e a grande final, nos dias 25 e 26 de junho, a partir das 18h.

Das 600 inscrições recebidas em maio, 32 finalistas estão concorrendo à oportunidade, que premiará um menino e uma menina em cada categoria; uma metade concorre à Fashion e a outra, à Street, totalizando 16 em cada dia. Cada vencedor ganhará agenciamento e uma bolsa integral do curso de modelo e manequim pela 3 Models Agency, um book fotográfico digital, uma viagem para São Paulo e uma bolsa de estudo no Centro Universitário Iesb, além de outras formas de premiação que podem ser acrescentadas pelos patrocinadores do concurso. A ideia da viagem à capital paulista é apresentar bairros e ruas influentes na moda.

“É inerente ao jovem buscar oportunidades para si, mas os jovens de periferias nem sempre as encontram” comenta Anderson Quack, diretor artístico do concurso. “O Top Cufa surgiu exatamente como essa porta de possibilidades, sonhos e oportunidades, e também como uma janela que dá visibilidade para os talentos da favela.”

O Top Cufa DF é uma realização da Central Única das Favelas do Distrito Federal com o Projeto SA, com fomento da Secretaria de Turismo do DF (Setur DF) e apoio da marca Cachos Brasil, da agência 3 Models e do shopping Pátio Brasil. Desde 2016, a Cufa DF organiza o evento em Brasília, com mais de 120 jovens modelos inseridos no mercado de trabalho desde então. A iniciativa é inspirada na edição única do Top Cufa realizada a nível nacional pela Central Única das Favelas em 2012.

Fernando Lackman (diretor de desfiles do Top Cufa DF) e Neusinha Pereira (diretora da Cufa DF) com as jovens candidatas do Top Cufa DF 2022. Foto: Divulgação

BSB Fashion Street

Na edição de 2021 do concurso, a Cufa DF lançou a marca BSB Fashion Street, um evento de desfiles de moda que nasceu a partir do Top Cufa, direcionado a empreendedores da periferia e artesãos, além de parceiros que têm afinidade com a pauta da Cufa. A ideia é contemplá-los com um evento de moda que os coloque em uma vitrine para o mercado da cidade. A feira BSB Fashion Street, nos dois dias, vai das 13h às 18h. O desfile BSB Fashion Street, por sua vez, será antes dos desfiles da final do Top Cufa.

“Quando surgiu a ideia de lançar o BSB Fashion Street, o objetivo era justamente abrir outras portas no mercado da moda que o Top Cufa não podia alcançar. A feira vem na mesma linha, dar oportunidade aos empreendedores de regiões vulneráveis para mostrarem seus trabalhos em um grande evento”, compartilha Bruno Kesseler, presidente da Cufa DF.

Programação musical

A final do Top Cufa DF 2022 será embalada por atrações musicais nos dois dias de programação, ambos apresentados pelo convidado especial MV Bill. Na Final Fashion (25/06), o evento recebe a dupla sertaneja Wilian e Marlon, e o rapper Japão Viela 17. Já no dia seguinte, para a Final Street, é a vez do rapper Israel Paixão, a cantora Bell Lins e o Bloco Eduardo e Mônica comandarem o som da noite.

Serviço:

Top Cufa DF 2022 – Final

Onde: varanda externa do shopping Pátio Brasil

Quando:

Feira BSB Fashion Street: 25 e 26 de junho, a partir das 13h

Final Fashion: 25 de junho, a partir das 18h

Final Street: 26 de junho, a partir das 18h

Entrada gratuita