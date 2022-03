Filipe Ret é a primeira atração confirmada para 2ª edição do Festival Blend

No dia 18 de junho, a partir das 22h no clube ASCADE, o cantor será uma das principais atrações da noite

No último Festival Blend, o evento reuniu artistas locais e nacionais da cena do rap, trap e funk. Já essa segunda edição promete repetir o sucesso.

O cantor Felipe Ret, 36 anos fará uma das principais apresentações da noite, com mais de 10 anos de carreira ele já se tornou um dos grandes nomes do rap nacional.

Seu último álbum lançado, trouxe reflexões sobre a invisibilidade do mundo. “A realidade é consequência do mundo imaterial. Essa força no mundo imaterial é o que chamamos no mundo externo de fé”, conta Ret

Os fãs de Ret, se juntaram para pedir que ele participasse do festival desde a edição passada. “Para mim, o rap/trap do Brasil é o melhor do mundo. Só perde no quesito espetáculo/investimento, ainda. Mas, liricamente e musicalmente, somos imbatíveis”, exalta o artista.

Serviço

Festival Blend 2ª edição

Local: ASCADE – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 10, Lote 18 – Asa Sul, Brasília – DF, 70200-002

Os ingressos, estão a venda pela Bilheteria Digital, estão em lote promocional e variam de R$57 a R$77 reais