Fetuc oferece programação sobre ciência, tecnologia e inovação

O evento é gratuito e conta com atividades como palestras, teatro, contação de histórias, atrações musicais e mais

Está chegando a Feira de Empreendedorismo Turístico e Criativo em Brasília, também conhecida pela sigla Fetuc. Marcado para os dias 24, 25 e 26 de novembro, na Torre de TV, o evento é uma oportunidade única para os entusiastas e empresários do ramo. Com entrada gratuita, o projeto conta com workshops e palestras, proporcionando uma visualização completa dos temas mais relevantes do setor, além de atividades para as crianças e atrações musicais. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla .

Em sua 2ª edição, a Fetuc tem o objetivo de estabelecer uma conexão entre ciência, tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Realizado pela Organização da Sociedade Civil AECEC, o evento tem apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, prometendo transformar o Distrito Federal em referência para eventos desta categoria.

“O turismo científico e tecnológico, em destaque nesta edição, desempenha um papel crucial na disseminação do conhecimento”, comenta Gustavo Sá, organizador do evento. “Ao explorar locais relacionados a avanços científicos e inovações tecnológicas, os participantes terão acesso a experiências educativas e inspiradoras, promovendo uma sociedade mais informada e despertando a curiosidade em pessoas de todas as idades.”

Impacto econômico e preservação

O evento não fomenta apenas o conhecimento, mas também estimula o desenvolvimento econômico. A criação de roteiros turísticos temáticos e a promoção de destinos ligados à ciência e tecnologia podem gerar receitas e empregos, tornando o turismo um setor estratégico para a economia local.

“Além dos benefícios econômicos, o turismo científico e tecnológico contribui para a preservação do patrimônio cultural e natural de Brasília. A visitação controlada e consciente de locais ricos em biodiversidade e valor histórico resulta na conservação desses espaços, gerando recursos para sua manutenção e promovendo a conscientização sobre a importância da preservação”, acrescenta Gustavo Sá.

Atividades para todos

O evento vai contar com diversas palestras para os interessados no tema central. Na sexta-feira (24) os participantes poderão aprender um pouco mais sobre a melhor opção para apresentar Brasília a turistas no mundo (13h) e como funciona o “Turismo de Experiência: a nova tendência criativa” (16h). Já no sábado (25) os temas abordados serão a “História de Brasília” (11h), “Gastronomia e empreendedorismo” (15h) e uma mesa de debates sobre os “Cases de Sucesso no Turismo” (16h). Por fim, no domingo (26), os assuntos serão “Viajar pagando menos: como a tecnologia pode te ajudar” (11h) e “Gastronomia como Instrumento de Turismo” (15h).

Atrações musicais

A programação musical da segunda edição da Fetuc conta com a Orquestra Filarmônica de Brasília às 17h30 da sexta-feira, Leon Correia (17h) e Willian e Marlon (19h) no sábado e Dhi Ribeiro (16h) e o grupo Se Joga (19h) no domingo. A criançada poderá se divertir com atividades como contação de histórias, peças teatrais e espetáculos de mágica.

Serviço

Feira de Empreendedorismo Turístico e Criativo em Brasília (Fetuc)

De sexta a domingo, 24 a 26 de novembro

Na Torre de TV de Brasília, Eixo Monumental

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla

Programação e mais informações: @fetucbsb