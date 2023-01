Festival ‘Viiixe’ vem a Brasília em fevereiro

Pela primeira vez na Capital Federal, o Viiixe, maior festival de forró e piseiro do mundo, chega no dia 11 de fevereiro, no Mané Garrincha

O festival “Viiixe Forró e Piseiro”, já consagrado em estados do país, chega a Brasília no mês que vem. A capital federal recebe o evento no dia 11, no Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha.

João Gomes, Mari Fernandez, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes estão entre as atrações. O evento é apresentado pela Pixbet e resultado da parceria entre as produtoras Tapajós Produções, Top Eventos, Vybbe, Top 7 Entretenimento e o Grupo R2.

As vendas começam nesta quarta-feira (4) no link.