Festival Vibrar recebe Ana Carolina e Elba Ramalho

Após enorme sucesso durante oito semanas de funcionamento, o projeto VIBRAR retorna neste fim de semana e apresenta duas atrações de peso: Ana Carolina e Elba Ramalho. Os shows acontecem em novo local, 100% coberto: Arena Lounge.

A dona do hit “Garganta” , Ana Carolina, se apresenta neste sábado, dia 23 de outubro, e promete seus maiores sucessos da MPB como cantora, compositora e instrumentista. O show de abertura conta com apresentação de Gui na Voz (@guinavoz), ganhador de um concurso cultural promovido pela organização do evento e que contou com votação popular. Os ingressos podem ser adquiridos através do

site https://bileto.sympla.com.br/event/69258/d/110693 a partir de R$ 104,00 por pessoa.

No domingo, dia 24, é a vez da cantora e compositora Elba Ramalho subir ao palco e animar o público com seus grandes sucessos de influências nordestinas ao longo de seus 40 anos de carreira. Os ingressos podem ser adquiridos através do site https://bileto.sympla.com.br/event/68046 a partir de R$ 64,00 por pessoa.

As reservas de mesas (quadradinhos) podem ser garantidas através do aplicativo ou site Sympla https://site.bileto.sympla.com.br/vibrarbsb/. As pessoas que já haviam adquirido seus ingressos podem mantê-los normalmente. O VIBRAR acontece no Portão 14 do Arena Lounge, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Abertura dos portões será a partir das 17h. As apresentações estão marcadas para às 20h.

VIBRAR – Ana Carolina e Elba Ramalho

23 e 24 de outubro

Arena Lounge – Estádio Nacional Mané Garrincha

Reservas e informações: https://site.bileto.sympla.com.br/vibrarbsb/

@vibrarbsb