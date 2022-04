Festival traz para Taguatinga shows do rapper Froid, Puro Suco, Realleza e mais 13 atrações

Com o tema “Na Veia”, a 4ª edição do Festival Isso Aqui é DF acontece no dia 14 de maio, a partir das 14h, no Centro Cultural Taguaparque

Com o tema “Na Veia”, a 4ª edição do Festival Isso Aqui é DF vai ser palco para grandes artistas locais e nacionais se apresentarem. Com um dia repleto de atrações, movimento e ativações, o público vai poder conferir no dia 14 de maio, a partir das 14h, no Centro Cultural Taguaparque, shows do rapper Froid, Puro Suco, Realleza, Besouro do Rabo Branco, Telefunksoul (BA), Furmiga DUB (PB), entre outras diversas atrações.

As atrações principais da 4ª edição do Festival Isso Aqui é DF ficam por conta do rapper Froid, do grupo Puro Suco e da rapper Realleza. Froid é um dos principais nomes e talentos do rap nacional. Já Puro Suco e a Realleza, entre outros artistas locais que também se apresentam no evento, são os grandes nomes do Distrito Federal que estão alçando voos para além das fronteiras do quadradinho.

“Além das atrações nacionais, trouxemos para a 4ª edição do Festival Isso Aqui é DF vários artistas do Distrito Federal e região. Queremos fortalecer a cena independente da cidade, impulsionar as nossas pratas da casa, descentralizar a cultura e levar muita arte pelas veias da cidade que pulsa cultura: Taguatinga”, explica o DJ e produtor do evento, Itin do Brasil



O Festival Isso Aqui é DF é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e produção Isso Aqui é DF

Programação completa:

Froid

Puro Suco

Realleza

Besouro do Rabo Branco

Telefunksoul (BA)

Furmiga DUB (PB)

Apoena Ferreira e Jocilaine Oliveira

Conexão Baú

DJ A

DJ Broken

DJ OGL

DJ Sydney (RJ/CE)

Projetin (DJ Janna + DJ Itin do BR)

DJ Savana

DJ Klap

DJ Cambraia vulgo Metatron



4º edição Festival Isso Aqui é DF

14 de maio, a partir das 16h

No Centro Cultural Taguaparque (Taguatinga-DF)

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/festival-isso-aqui-e-df-na-veia-convida-froid/1486133

Evento não recomendado para menores de 18 anos.