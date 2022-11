Festival Tardezinha do Samba realiza ciclo formativo online

Em sua quinta edição, projeto promove seis webnários gratuitos na área musical. Inscrições ficam abertas até 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra

O Festival Tardezinha do Samba realizará, neste ano, diversas ações espalhadas entre os meses de novembro e dezembro, marcando o Dia Nacional da Consciência Negra e o Dia Nacional do Samba. Uma delas é o Ciclo Formativo de Webnários, que oferecerá seis qualificações online na área da música, abragendo temas como captação de recursos, direitos autorais, gestão de redes, memórias do samba, entre outros. Os webnários iniciam no dia 21 de novembro e as inscrições ficam abertas somente até o dia 20.

Para iniciar o Ciclo Formativo e toda a programação cultural presencial, o Tardezinha do Samba 2022 abre os trabalhos no Dia Nacional da Consciência, 20 de novembro, com a roda de conversa “Falando de Sambas – De Tia Ciata aos dias atuais: as lições das mulheres para o samba”. Ocupando a Casa do Cantador, a roda começa às 15h, protagonizada por mulheres sambistas, compositoras e pesquisadoras do samba e da cultura afro-brasileira.

Em 2020 e 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o Tardezinha do Samba foi totalmente realizado online. Neste ano, as ações voltam ao formato presencial na Casa do Cantador, exceto para o Ciclo Formativo de Webnários, que segue online para abranger públicos diversos, das diferentes RAs do DF e até mesmo de outros estados do Brasil.

As aulas serão ministradas por sambistas e outros profissionais da música reconhecidos no mercado cultural do DF, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Cada webnário terá a duração de duas horas, com foco na qualificação de agentes culturais, músicos e artistas independentes.

Confira a programação dos webinários:

21/11 – 19h30 às 21h30: Nossos Passos Vêm de Longe : A Memória do Samba – com Jussara Sales

23/11 – 19h30 às 21h30: Introdução a Políticas e Instrumentos de Captação de Recursos Públicos e Privados – com Naiara Lira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

25/11 – 19h30 às 21h30: Direitos Autorais no Mercado da Música – com Fernanda Audi (Ecad)

29/11 – 16h às 18h: Planejamento Artístico – com Julio Salinas

30/11 – 16h às 18h: Noções de Marketing Digital e Gestão de Redes Sociais para Artistas e Produtores – com Priscilla da Silva Rocha

01/12 – 16h às 18h: Mercado Fonográfico – com Filipe Alemar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

01/12 – 19h30 às 21h30: Mercado de Streaming :: Distribuição Digital e Plataformas – com Priscilla da Silva Rocha

Veja a programação completa do Tardezinha do Samba:

Serviço

Tardezinha do Samba

Ciclo de Webinários Formativos

Inscrições no Sympla até 23h do dia 20 de novembro

Formulário no Instagram do Tardezinha do Samba