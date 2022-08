Festival Taguatinga de Cinema terá sétima arte e música

Após etapa on-line, 16ª edição do evento acontece presencialmente no Sesc Taguatinga

Setembro vai ter muito cinema e uma rica programação cultural durante o 16º Festival Taguatinga de Cinema. Mais de 400 curtas-metragens de todas as regiões do Brasil se inscreveram nas categorias de animação, documentário, experimental, ficção e infantil. Agora, 24 filmes participam da Mostra Competitiva 2022. Um curta foi o mais escolhido pelo público na mostra online e os outros 23 selecionados pela curadoria oficial. De 7 a 10 de setembro, o Sesc Taguatinga vai receber uma série de sessões especiais, que revelarão a produção audiovisual brasileira nos tempos de confinamento. Os filmes da mostra competitiva concorrerão à premiação nas categorias Júri Oficial e Júri Popular durante as sessões. Entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento.

A programação inclui ainda Mostra Paralela, Mostra Infantil e Mostra Azul, que é uma sessão adaptada dedicada a portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Outro destaque é a exibição de curtas-metragens do Festival Cine Expressão.

Shows musicais e festas também estão programados, assim como uma feira que acontecerá na área externa do Sesc Taguatinga durante todo o evento. O público também poderá participar de debates e participar de quatro oficinas gratuitas. O ator e diretor Humberto Pedrancini é o homenageado da 16ª edição do Festival Taguatinga de Cinema. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF). A programação completa e mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: https://festivaltaguatinga.com.br.

Mostras

Doze filmes de curta-metragem compõem a Mostra Paralela 2022. A seleção foi realizada pela curadoria oficial e dedicada aos estudantes do Ensino Médio, com sessões escolas, também abertas ao público geral, seguidas de rodas de conversas. As sessões acontecem na quinta e sexta-feira, sempre às 15h.

Cinco filmes infantis de curta-metragem participam da Mostra Infantil de 2022, dedicada a crianças do Ensino Infantil, com sessões-escola também abertas para o público em geral. Quinta e sexta-feira, às 10h, no teatro Paulo Autran, no Sesc Taguatinga.

No sábado, a partir das 15h, a Mostra Azul exibirá uma série de curtas-metragens. É uma programação dedicada a portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista). A sessão é adaptada, com condições de luz e som adequadas ao público, além de oferecer monitores qualificados para atender às famílias.

Em parceria com o Festival Cine Expressão serão exibidas no sábado, às 17h, seis obras produzidas no âmbito do projeto realizado pela Rede Urbana de Ações Socioculturais (R.U.A.S). O projeto, que é voltado para o cinema periférico em Ceilândia, buscou inserir os jovens da cidade de Ceilândia no mercado audiovisual e busca apresentar o audiovisual como uma ferramenta de emancipação social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Homenageado

Humberto Pedrancini foi o escolhido para ser homenageado do Festival Taguatinga de Cinema deste ano. Ator, diretor teatral e arte educador com mais de 40 anos de experiência, ele também foi agraciado com os títulos de Comendador da Ordem do Mérito Cultural de Brasília e Cidadão Honorário de Brasília”. Em sua trajetória artística, montou espetáculos antológicos, como “Pedro Malazartes”, “A Cidade Que Não Tinha Rei”, “Capital da Esperança” e “Moby Dick”; atuando, também, como professor em diversas oficinas e na Faculdade Dulcina de Moraes. Foi um dos fundadores de dois grupos teatrais bastante atuantes no DF. O Celeiro das Antas e O Hierofante Companhia de Teatro. Em 2019, foi premiado como melhor ator no VI FBIC – Festival Brasil de Cinema Itinerante – Limeira – SP, por sua participação no curta-metragem “ASRA”, dirigido por Caio Cortonesi.

SERVIÇO

16º Festival Taguatinga de Cinema

De 7 a 10 de setembro, no Sesc Taguatinga

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento

Informações: https://festivaltaguatinga.com.br/

Classificação indicativa livre