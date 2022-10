Festival Sesi Música 2022 está com inscrições abertas

A edição deste ano é comemorativa dos 50 anos da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra)

Estão abertas até as 18 horas de 4 de novembro as inscrições para o Festival Sesi Música 2022 – Vozes da Indústria. Promovido pelo Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF), o concurso tem duas categorias: na primeira, os concorrentes interpretam músicas que já foram gravadas por outros artistas; na segunda, apresentam composições inéditas. São aceitas músicas brasileiras, cantadas e de qualquer época ou estilo.

A edição deste ano é comemorativa dos 50 anos da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra). Podem participar trabalhadores e empresários da indústria e empregados, estagiários e jovens aprendizes da Fibra, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e dos Departamentos Nacional e Regional do DF do Sesi, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), além de seus dependentes diretos. Estudantes do Sesi-DF e do Senai-DF acima de 12 anos e estagiários que têm o IEL-DF como agente integrador também podem concorrer.

Em 2022, o primeiro colocado de cada categoria receberá um pacote turístico para João Pessoa (PB), com direito a um acompanhante. Para os que ficarem em segundo lugar, o prêmio será um tablet. Os terceiros colocados levarão um teclado musical cada um. Todos os candidatos classificados para a semifinal receberão certificado de participação.

Etapas

O concurso ocorrerá em três etapas. Na fase preliminar, serão selecionados 20 candidatos da categoria de interpretação de músicas já gravadas e dez candidatos com composições inéditas. Na semifinal, serão selecionados dez e cinco candidatos, respectivamente. Na final, serão conhecidos os três primeiros colocados de cada categoria.

Na modalidade de interpretação, a comissão julgadora avaliará afinação, dicção, interpretação e ritmo. Na modalidade de composição (letra e música), os quesitos são harmonia, interpretação, letra (poesia), ritmo e melodia.

Na semifinal, os ensaios para todas as categorias ocorrerão em 15 de novembro, no Sesi Saúde Central Park. As apresentações serão em 18 e 19 de novembro, das 19 às 22 horas, em evento aberto ao público. Na fase final, os ensaios estão marcados para 26 de novembro, no Centro Cultural Sesi (Taguatinga Norte), onde também ocorrerá, em evento fechado, a grande final, das 19 às 22 horas.

Como se inscrever

Os interessados podem fazer a inscrição no site do Sesi-DF (bit.ly/sesimusica_2022) ou pessoalmente, no Centro Cultural Sesi (QNF 24, Área Especial S/N, Taguatinga Norte) e no Sesi Saúde Central Park (Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco E), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 18 horas.

Os documentos necessários para inscrição estão listados no regulamento do concurso, publicado no site do Sesi-DF, onde também estão disponíveis os termos e as fichas de preenchimento obrigatório.

Cada candidato pode participar em uma categoria e com apenas uma música, com duração de até quatro minutos. Na categoria de composição inédita, a música poderá ser interpretada pelo próprio candidato compositor ou por um intérprete indicado no ato da inscrição.

O Sesi-DF colocará à disposição dos participantes estrutura de músicos profissionais com os instrumentos acordeom, baixo, bateria, guitarra, teclado e violão, além de suporte para equipamentos compatíveis aos candidatos que indicarem, na ficha de inscrição, a intenção de utilizá-los. Aqueles que não desejarem o acompanhamento poderão tocar o próprio instrumento.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Sesi-DF, pelo telefone (61) 4042-6565, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.