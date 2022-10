Festival Samamba Rock atrai 10 mil pessoas e fortalece a cena do rock nas periferias

Evento apresentou à população do Distrito Federal e Entorno oito bandas autorais e 12 grupos convidados da cena do rock local e nacional

O Festival Samamba Rock, assim apelidado como uma forma carinhosa de fazer menção à região administrativa de Samambaia, apresentou à população do Distrito Federal oito bandas autorais e 12 grupos convidados da cena do rock local e nacional. Realizado nos dias 21 e 22 de outubro, o evento recebeu cerca de 10 mil pessoas do DF e Entorno.

“Berço das bandas Legião Urbana, Capital Inicial, e outros grandes nomes do rock nacional, Brasília tem muitos talentos. Ter esse festival numa região periférica é romper barreiras e abrir espaços para bandas emergentes, além de atrair mais público e fomentar o empreendedorismo local”, destaca Paulo Atos, idealizador do Festival.

O Samamba Rock, por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), trouxe ao DF as bandas Viper (SP) e Vitor Rodrigues Attack (SP), com a presença da Brazilian Blues Band, Age Of Artemis, Arandu Arukaa, Mitsein, Podrera, A. R. D., Phrenesy, Mandalla, Death Slam, O Konjunto. E as autorais que participaram das seletivas Tennesso, Arguerom, Lagrimas e Sangue, Binarious, Black Boots, Quarto 16. Cararol A e

Manttra. O festival contou com a participação de encontro de moto clubes e apresentação de Marcos Pinheiro (Cult 22) e Paulo Atos.