Festival Rodas da Vida celebra o encantamento das rodas e da tradição oral

Evento ocupará o Complexo Cultural de Samambaia no primeiro fim de semana de abril, integrando capoeira, samba de roda e dança

Em roda, a vida pulsa, a tradição oral ensina, a vivência é professora e o tempo é guia. Girando nesse movimento de continuidade, nos dias 2 e 3 de abril, o Complexo Cultural de Samambaia recebe a primeira edição do Festival Rodas da Vida.

Idealizado pela Comunidade de Capoeira Formigueiro de Angola, o evento reúne grupos e brincantes de cultura popular do Distrito Federal para celebrar formas de expressão culturais que têm a roda como elemento pedagógico e de partilha. Seguindo todos os protocolos de prevenção anti-Covid, o festival começará às 14h e terá entrada franca, mediante o uso de máscaras.

A programação contará com 11 atrações, permeando capoeira, samba de roda, jongo, dança, yoga, contação de história, vídeo documentário, palhaçaria, mamulengo e uma feira de arte e sustentabilidade.

No sábado, dia 2, a programação começa com a roda de mulheres “Yoga: travessia interior”, com a instrutora e poeta Keyane Dias. Depois, segue com apresentação da Trupe Quero-Quero e da contação de história “Na Macaia tem Mistério”, com as brincantes Kenya Ricarte e Rayane Mutante. O final do dia fecha com apresentação do grupo Sereia Luzia da Estrela Molhada e com Samba de Roda aberto a todes sob a guiança do sambador Cid Aroeira.

No domingo, dia 3, a Palhaça Cocada abre a tarde para falar de Agroecologia com cantigas de roda e a história da Minhoca Maricota. A programação segue com a roda de mulheres “Dança Invisível”, com a dançarina e terapeuta Junia Cascaes. Às 16h30, Mestre Jaime de Mar Grande, da Ilha de Itaparica (BA), participa da roda de conversa “Capuêra Angola: Movimento de Liberdade”, junto ao Mestre Formiguinha e à cientista social Ellen Krohn.

Foto/Reprodução

As atrações finais do evento animam o fim da tarde com celebração e rodas abertas ao público, com o grupo Jongo do Cerrado, às 17h30, e com o espetáculo “Rodas Ancestrais”, reunindo a Comunidade de Capoeira Formigueiro de Angola, a Escola Cultural Capoeira Fio da Navalha, a brincante Maria das Alembranças e o Mamulengo Presepada.

O Festival Rodas da Vida é produzido pela CoCriar Produções Artísticas, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Lançamento do documentário “Rodas da Vida”

No domingo, às 16h, o festival realizará a exibição de lançamento do documentário “Rodas da Vida”. Gravada em 2021, durante o projeto homônimo “Rodas da Vida – Circulação”, a produção apresenta registros e entrevistas com brincantes e grupos da cultura popular de Brasília, integrando a Capoeira com diferentes formas de expressão também reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro.

Entre os participantes e entrevistados, estão a Comunidade de Capoeira Formigueiro de Angola, o Tambor de Crioula de Seu Teodoro, a mestra Martinha do Coco, os grupos Mamulengo Presepada, Vereda dos Mamulengos e Jongo do Cerrado, o sambador Cid Aroeira e a contadora de histórias Maria das Alembranças.

Programação:

2 de abril – sábado

– A partir de 13h – Feira de Arte e Sustentabilidade

– 14h: Roda de Mulheres “Yoga: travessia interior” – com Keyane Dias

– 15h: Trupe Quero-Quero

– 16h: Na Macaia tem Mistério – contação de história com Kenya Ricarte e Rayane Mutante

– 17h: Sereia Luzia da Estrela Molhada

– 18h10: Samba de Roda com Cid Aroeira (oficina e roda)

3 de abril – domingo

– A partir de 13h – Feira de Arte e Sustentabilidade

– 14h: Palhaça Cocada

– 15h: Roda de Mulheres “Dança Invisível” – com Junia Cascaes

– 16h: Exibição de lançamento do documentário “Rodas da Vida”

– 16h30: Roda de Conversa “Capuêra Angola: movimento de liberdade” – Convidado especial: Mestre Jaime de Mar Grande (Ilha de Itaparica-BA) /Anfitrião: Mestre Formiguinha (DF) e participação: Ellen Krohn (cientista social)

– 17h30: Jongo do Cerrado (oficina e roda)

– 18h30: Espetáculo Rodas Ancestrais – com Comunidade de Capoeira Formigueiro de Angola, Grupo Fio da Navalha, Maria das Alembranças e Mamulengo Presepada)

Foto/Reprodução

Serviço:

Festival Rodas da Vida

Onde: Complexo Cultural de Samambaia

Quando: 2 e 3 de abril (sábado e domingo)

Horário: 14h às 19h30

Entrada franca

Classificação: livre

Redes: www.instagram.com/formigueirodeangola