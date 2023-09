Festival República Blues acontece de 8 a 10 de setembro

Apresentações de artistas internacionais, nacionais e locais estão previstos na programação. Entrada é gratuita

Que tal um fim de semana pós-feriado recheado de muito jazz e blues? Para a alegria dos amantes desses gêneros musicais, o Pátio Brasil receberá a 9ª edição do Festival República Blues, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de setembro, no Varandão do Shopping, na sexta e sábado, das 18h às 0h, e no domingo, das 15h30 às 0h. O maior evento de blues, jazz e música instrumental do Centro-Oeste acontece de forma itinerante em importantes espaços da capital federal e tem a função de trazer novas experiências visuais e sensoriais a cada novo espaço ocupado pelo evento.

Para a edição 2023, a identidade visual será uma homenagem à Marianne Peretti, artista plástica brasileira, considerada a mais importante vitralista do Brasil e única mulher a integrar a equipe de artistas da construção de Brasília. Para Augusto Brandão, superintendente do shopping, “o Pátio Brasil, por ser um local que sempre se preocupou em promover a cultura e o entretenimento em Brasília, está preparado para receber o Festival e o público para esses três dias de muita música com apresentações de importantes artistas que fazem parte do cenário do Blues”.

Com uma programação bem completa, sobem ao palco 17 atrações entre músicos locais, nacionais e internacionais. O ícone Stanley Jordan (USA), considerado um dos instrumentistas mais virtuosos do mundo é o grande nome desta edição. No line-up do evento também se destacam Dylan Triplett (USA), Nanda Moura, Irmandade do Blues, Adriano Grineberg, Taryn Szpylman, Sérgio Duarte, Mamooth e Nanny Soul & Marcelo Naves, entre outros.

Confira a programação completa:

08/09 – Sexta-feira: das 18h às 0h

Cabaré Blues

Molinas

Marlene Souza Lima

Procurados Blues Band

Mamooth Band

Tom Suassuna

09/09 – Sábado: das 18h às 0h

Sérgio Duarte

Brazilian Blues Band

Taryn

Dylan Triplett & The Simi Brothers

Irmandade do Blues

10/09 – Domingo: das 15h30 às 0h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pablo Fagundes

Kiko Peres

Adriano Grineberg

Stanley Jordan

Nanda Moura

Nanny Soul & Marcelo Naves

Serviço:

República do Blues – 9ª edição

Data: 8, 9 e 10 de setembro de 2023

Local: Varandão do Pátio Brasil Shopping

Horários: 08/09 e 09/09 (sexta e sábado), das 18h às 0h; 10/09 (domingo), das 15h30 às 0h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 18 anos