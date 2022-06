Festival Regando na Praça retorna com várias ações que envolvem a descentralização cultural

A programação do evento começa neste sábado (02) e vai até dia 16 de julho; O Festival acontece na Praça do Cidadão de Ceilândia

O Festival Regando na Praça lança edição 2022, celebrando o retorno das atividades presenciais. Com mais de 60 apresentações, com bandas locais de cidades periféricas do DF, o evento chega na Praça do Cidadão de Ceilândia, QNM 18/20, com uma programação repleta de novidades: atividades também na Praça da Bíblia, dia 16 de julho.

A iniciativa é fruto de uma parceria da Associação dos Defensores das Culturas Regionais do Distrito Federal – ADCR-DF, com o Coletivo Regando na Praça. Este projeto conta com o Fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec).

“Além do reggae, vamos trazer outros ritmos e reunir todas as faixas etárias. Ano passado, devido a pandemia, nossa edição foi totalmente on-line e poder realizar o evento presencialmente nos deixa muito felizes”, explica Laércio Rubato, produtor cultural, músico e fundador do Regando na Praça.

Neste sábado, dia 2 de junho, o Festival vai dar o pontapé inicial na programação na Praça do Cidadão. Às 15h, Laércio abre o palco do Festival para o grupo Owzadia do Brasil. “Levaremos uma variedade de atividades que abraçam todos os públicos e estamos felizes pela oportunidade de entregar um evento tão rico para a comunidade”, diz Laércio Rubato.

Regando na Praça: identidade e resistência

O Festival Regando na Praça surgiu como movimento cultural há 4 anos, tendo realizado algumas edições com apresentações de artistas locais e com sucesso de público. Sempre com o empenho de artistas e produtores culturais que entendem a necessidade de se construir na Ceilândia espaços de promoção e integração. A edição 2022 do Regando na Praça promete ser o grande palco da Cultura do Distrito Federal.

Presidente da Associação dos Defensores das Culturas Regionais do DF, Arkson Rangel, relata que o festival tem o objetivo de promover ações que divulguem e desenvolvam as carreiras de artistas locais de diversos segmentos, fortalecendo e valorizando trabalhos representativos e relevantes, além de promover, por meio da arte, reflexões sobre a descentralização dos eventos culturais.

O representante da associação cultural também destaca a importância de garantir o alto nível de excelência e entrega dos artistas, assim como a valorização e divulgação dos trabalhos autorais e trajetória artística de cada músico presente no festival.

“Acredito que reunir um grande time de artistas da cidade é uma grande oportunidade para a formação de novos públicos e a contribuição para a fruição cultural em cada gênero musical representado pelas atrações previstas no festival. O Regando na Praça será de muita diversão”, destaca Arkson.

Confira a programação completa do sábado, dia 02 de julho:

15:02 – Owsadia do Brasil

15:24 – Edbugue

15:46 – Alcoostika

16:08 – Geração Roots

16:30 – MC Tales

16:52 – Igor Rubato

17:14 – Rondi Saraiva

17:36 – MC Palozzo

17:58 – Black In Time

18:20 – Nagô B.A

18:42 – Deus Preto

19:04 – Paulo Cesar MC

19:26 – Bob Nickson

19:48 – Keven Paka

20:10 – Pegada Black

20:32 – DJ Dogg D

20:54 – Máximo Mansur

21:16 – Conexão Reggae

21:38 – Edmar Silva MC

22:00 – Banda Sol Nascente

22:22 – MC’S Nana Caiana e Zubu Mafu

22:44 – Ruy Di Carvalho

23:06 – Ronaldo Alencar

23:28 – Kliff Afrik

No dia 03 de julho, domingo, mais apresentações ocupam o palco do festival:

15:02 – Heriferia

15:24 – Mano Dhyaga

15:46 – Banda Lâmina

16:08 – Dj Wellz

16:30 – Banda Função Inversa

16:52 – Zs MC

17:14 – Heitor Valente

17:36 – DJ Smuri

17:58 – Banda Na Escuta

18:20 – N Santos Poeta

18:42 – Josy Ferrari

19:04 – DJ Japa

19:26 – In The Hood Cia de Dança

19:48 – Mc Neguin Plz

20:10 – Jessyka Rodrigues

20:32 – Mc`s Zubu Mafu e Nana Caiana

20:54 – Grupo Venetto

21:16 – Geração Roots

21:38 – Attos

22:00 – Banda Zoca

22:22 – La Mafya

22:44 – Banda Farol da Barca

23:28 – Índio

Serviço

Regando na Praça – Praça do Cidadão

Quando: 02/07 (sábado) e 03/07 (domingo), a partir das 15h

Onde: Praça do Cidadão de Ceilândia (QNM 18/20).

Entrada gratuita