Festival quer fazer de Brasília a capital do rock novamente

Brasília será palco da 1ª edição do Festival Rock Popular Brasileiro (RPB), no próximo sábado (8)

Brasília será palco da 1ª edição do Festival Rock Popular Brasileiro (RPB), no próximo sábado (8), no Estádio Nacional Mané Garrincha. Os amantes do rock terão mais 10 horas de evento para curtir as seis atrações consagradas do pop rock brasileiro: Biquini Cavadão, Charlie Brown Jr., Frejat, Humberto Gessinger, Marcelo Falcão e Pitty. O Festival foi idealizado pelos mesmos organizadores do Porão do Rock, Capital Moto Week, Flap e AC Eventos.

De acordo com Pedro Affonso, sócio-criador do RPB e organizador do Capital Moto Week, a proposta principal é resgatar o “rock raiz nacional”, que deu espaço a grandes festivais internacionais e a eventos com outros gêneros musicais no Brasil. Pedro acredita que a origem de boa parte do rock nacional está no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, que continuou vivo nas três décadas seguintes. “Nós crescemos ouvindo rock, e esse público amadureceu, assim como o próprio gênero”, afirma. “O público que escuta rock já não é mais rebelde, hoje eles são empresários, executivos, funcionários públicos, têm família e diversas prioridades. Mas aquela essência rock and roll continua dentro deles”, destaca.

Com tudo isso em mente, o RPB visa se tornar um complexo de entretenimento para esse público. “Uma coisa é você trazer um show do Falcão, do Humberto Gessinger, que já são maravilhosos individualmente. Agora, quando se junta nomes de peso da música num único ambiente e combina com atrações como bungee jump, tirolesa e videogames, conseguimos promover essa experiência imersiva com um toque de nostalgia”, salienta Pedro Affonso.

Como adiantou o sócio-criador, o ambiente imersivo criado para o RPB conta com uma arena com tirolesa, bungee jump e área retrô com exposição de carros antigos e coleções de clássicos dos anos 1980, 1990 e 2000. Na praça de alimentação, estarão seis marcas conhecidas do público, ícones da gastronomia brasiliense. Todo o complexo foi planejado para proporcionar uma atmosfera familiar, de fácil acesso e circulação, além de atividades para diversas faixas etárias, incluindo um espaço kids com brinquedos infláveis, monitoria e iniciação musical.

A ideia dos organizadores, como Pedro adiciona, é que o público saia de lá com a expectativa de voltar no próximo ano. Os organizadores esperam reunir 15 mil pessoas nesta edição e incluir o Festival no calendário oficial de eventos de Brasília.

O festival também priorizou a sustentabilidade, e para neutralizar as emissões de carbono, o consumo de alimentos e bebidas acontecerá por meio de copos ecológicos e embalagens recicláveis. Também será feita a coleta, triagem e gestão de resíduos para evitar o descarte em aterros sanitários. “Essa jornada abre caminho para o Festival se posicionar como um evento Lixo Zero nos próximos anos”, completa.

A capital do rock nacional

Para o line-up, foi preciso pensar com carinho na orrdem de apresentação e decidir se o festival já começaria com um ritmo de som mais acelerado ou algo mais ameno até ir acelerando e chegar ao ápice no fim da noite. “Privilegiamos no line-up um mix de vertentes do pop-rock, buscando atender diferentes gostos musicais”, explica Pedro Affonso. Além dos nomes clássicos que cantarão no Festival, ao final dele, o público assistirá um show especial da banda brasiliense Rock Beats.

E com o resgate do rock, Pedro acrescenta que o RPB visa resgatar também as origens de Brasília como a capital do rock popular brasileiro, com um ar moderno do rock and roll. Atendendo, inclusive, ao perfil desse público roqueiro, que amadureceu. “Atualmente, falta um festival que trabalhe especificamente o rock nacional e é isso que o RPB se propõe a fazer”, frisa.

Para Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquini, conhecida como Biquini Cavadão, Brasília é a capital do rock brasileiro. E ele afirma isso, não só pelas bandas incríveis que nasceram no quadradinho, mas também pelo próprio conceito da cidade. “É uma atividade extremamente urbana, com uma arquitetura que parece ser até um convite para todas as letras, de todas as bandas de rock”, descreve.

Bruno Gouveia afirma que já fez vários shows na capital, tocou em vários festivais e para ele, é muito bom poder participar de um novo festival. “Festival que tem uma penetração e expectativa muito grande. Estamos contando as horas para poder fazer parte do Rock Popular Brasileiro”, complementa.

Serviço

Festival Rock Popular Brasileiro

Quando: 08/04/2023

Onde: Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos: Furando a Fila