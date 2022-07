Festival Quadrilátero Cruls volta a Sobradinho em edição especial

A cidade de Sobradinho estava com saudade do Quadrilátero Cruls, mas em 31 de julho voltará a receber um de seus eventos mais tradicionais

No dia 31 de julho, o aconchegante Espaço Cultural Pequizeiro, na Chácara Trapiá, sediará com entrada franca, a 6ª edição especial do festival Quadrilátero Cruls, que contará com apresentações de shows musicais, dança, observação astronômica e exposição histórica sobre a Missão Cruls, exibição de documentário, além de artesanato e literatura.

A cidade de Sobradinho estava com saudade do Quadrilátero Cruls, mas em 31 de julho voltará a receber um de seus eventos mais tradicionais. Nesta sexta edição, o festival gratuito que prega o empoderamento artístico, apresenta sua diversidade cultural e patrimonial com atrações diversas como Ciméria, Cia Transições de Dança e Artes, Ciclone na Muringa, Arandu Arakuaa, Pé de Cerrado e Alberto Salgado.

Buscando valorizar a cultura da nossa cidade, o Quadrilátero Cruls além da autoralidade na música, na dança e em outros segmentos, reforça a sua vocação histórica, relembrando como o nosso quadradinho (quadrilátero) foi escolhido para ser a Capital do Brasil, e para isso, oferece ao público uma exposição com informações sobre a trajetória da Missão Cruls, utilizando de narrativas do historiador e referências astronômicas.

SERVIÇO:

Festival Quadrilátero Cruls – 6ª Edição – Empoderamento Artístico

Data: 31 de julho (domingo)

Horário: 13h às 22h

Local: Espaço Cultural Pequizeiro (Chácara Trapiá, DF 420, Km 05, Sobradinho II-DF)

Atrações:

· Ciméria

· Cia Transições de Dança e Artes

· Ciclone na Muringa

· Arandu Arakuaa

· Pé de Cerrado

· Alberto Salgado

Educação Patrimonial:

· Exposição Trajetória da Missão Cruls – Historiador Robson Eleuterio

· Observações Astronômicas – Astrônomo Paulo Brito

· Documentário “Sobradinho Uma Viagem na Linha do Tempo”

· Mala do Livro, com distribuição gratuita de obras