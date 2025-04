Festival Paraísos Tropicais: mitologia, brasilidade e arte para todos

Música, dança, teatro, circo… por que separar as artes em caixinhas? Foi com essa pergunta em mente que o artista e produtor Gustavo Letruta idealizou o Festival Paraísos Tropicais. Musicista e entusiasta da expressão artística em suas mais diversas formas, Letruta criou um evento que mistura tudo isso — e vai além. Em sua segunda edição, o festival deste ano tem como tema central a mitologia, a brasilidade e a criação de novos mundos.

“Queremos criar um paraíso onde seja possível viver momentos únicos e especiais, da melhor maneira de se desfrutar a arte”, explica Letruta.

E para tornar essa experiência possível, o festival aposta em uma seleção potente de artistas. “Pensamos em uma diversidade que potencializasse a manifestação popular”, diz Gustavo. “Como o Marcatudo Boiadeiro da Fernanda Vitória, que já carrega as raízes da cultura popular de Recife. Temos também a DJ Magah, de Belém do Pará, e o DJ Cabra Guaraná, que trabalha mashups que misturam brasilidade com a pesquisa do tecnobrega. O Miranda vem com seu Afrobeat, as fanfarras do Batalá — um grupo percussivo formado só por mulheres —, e o Tropicaos, que traz o psicodelismo com essa temperatura quente que tem tudo a ver com o nosso país.”

A banda Paraísos Tropicais. – Foto: Divulgação

Com mais de dez atrações divididas entre os dois dias de programação, duas bandas ganham destaque. A primeira é a própria Paraísos Tropicais, dirigida por Gustavo, com forte atuação no cenário carnavalesco e musical. Em sua estreia, o grupo aposta numa performance que une música, dança, circo e poesia.

“Somos uma banda performativa e musical. Para além do som, temos bailarinos, números circenses, dramaturgia e poesia. Queremos criar uma verdadeira imersão sensorial para o público”, define Letruta.

A segunda banda é a SaiaSamba, criada em 2008 e atualmente composta por cinco mulheres: Ju Rodrigues (voz e pandeiro), Bruna Tassy (voz, violão e baixo), Mariana Sardinha (voz e cavaquinho), Amanda Costa (voz e percussão) e Tati Moraes (percussão). Presentes desde a primeira edição do festival, elas voltam ao palco neste sábado.

Foto: Banda SaiaSamba/Divulgação

“A principal marca da SaiaSamba é o amor pelo que fazemos nesses quase 16 anos de estrada. Esse sentimento cria uma atmosfera única nos nossos shows, envolvendo o público com uma energia muito boa”, afirma Ju Rodrigues.

No repertório, o grupo passeia com leveza e suingue por samba, pagode, axé, MPB, pop nacional e internacional — tudo embalado por ritmos quentes e dançantes.

Após os shows, o festival fecha a noite com o Cabaré Varietê — uma mostra de palco aberto que convida o público a participar. “Pode ser qualquer linguagem: dança, teatro, circo, poesia, slam, rap. Cada pessoa tem cinco minutos para apresentar seu trabalho. Não há curadoria, é o público quem decide o vencedor”, explica Gustavo. O prêmio? R$ 1 mil para a melhor apresentação, escolhida por júri popular.

“Queremos trazer essa energia do Cerrado, do Planalto Central, com esse calor, essa vibração tropical que é nossa — da nossa brasilidade, da nossa latino-brasilidade, da nossa afro-brasilidade”, conclui.

Foto: Trevolino/Divulgação Foto: Tonhão Nunes/Divulgação

Com programação das 10h às 22h, o Festival Paraísos Tropicais promete encantar todas as idades em um mergulho artístico profundo, carregado de cor, ritmo e encantamento.

Confira a programação:

Sábado, dia 12

A partir das 9h (Infantil)

Circo Lounge – Delírio Circense & Cyrc Circo

Brinquedoteca com infláveis

Segura Mamãe – Palhaço Trevolino

A partir das 14h

Trisal Batidão

Tropicaos

Macetada Pagodão

Divindades

Saiabamba

DJ Cabra Guaraná

Domingo, dia 13

A partir das 9h (Infantil)

Circo Lounge – Delírio Circense & Cyrc Circo

Brinquedoteca com infláveis

Viva a Vida de um Palhaço – Trupe Raiz de Circo / Palhaço Mandioca Frita

A partir das 14h

DJ Magah

Maracatu do Boiadeiro Boi Brilhante

Cia Miragem

Banda Paraísos Tropicais

Batalá Brasília

Cabaré Varietê

DJ Umiranda

Serviço:

Festival Paraísos Tropicais

Data: dias 12 e 13 de abril, das 9h às 21h

Local: Setor Comercial Sul, Quadra 2 – Galeria dos Estados

Ingressos Gratuitos pelo Sympla