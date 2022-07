O line up apresenta Esdras Nogueira e Grupo tocam “Transe”, Trio Gil (Thanise Silva, Larissa Umaytá e Iara Gomes), Pablo Fagundes Trio e Silivestre Brass Band

O Festival Música Transforma – Edição no Bosque aporta no Bosque dos Pinheiros do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (Estacionamento 5) com entrada franca. O Festival foi originalmente concebido porEsdras Nogueira em 2019 tem produção da Sema – Pensa e Faz.

O line up apresenta Esdras Nogueira e Grupo tocam “Transe”, Trio Gil (Thanise Silva, Larissa Umaytá e Iara Gomes), Pablo Fagundes Trio e Silivestre Brass Band.

“A curadoria busca destacar a diversidade da música instrumental tanto do ponto de vista musical quanto dos artistas. A programação sempre inclui estilos variados, do Jazz mais tradicional ao mais experimental, do mais calmo ao mais dançante.” Conta Esdras Nogueira. “Queremos ver mais mulheres no palco! Na busca por um maior equilíbrio de gênero, três das quatro apresentações desta edição incluem mulheres instrumentistas.” Destaca.

“Esta edição é reduzida e acontece somente em um dia, ao contrário da edição de 2019 que durou uma semana e ocupou diversos locais da cidade com artistas do DF. É uma retomada depois de tanto tempo parados devido à pandemia.” Revela o idealizador do Música Transforma.

O Festival Música Transforma – Edição no Bosque tem realização sem patrocínio em 2022, feito totalmente na raça. Quem quiser apoiar o evento poderá contribuir pelo pix [email protected]

Para completar o clima, o projeto ganha a primeira edição da Feira Música Transforma em parceria com a Limonada Project e cmonproducaocriativa. A atmosfera bucólica do Parque da Cidade vira cenário para expositores com comidinhas perfeitas prontas para um piquenique para quem deseja curtir com amigos e família o evento imperdível.

“Acreditamos no poder transformador da música em todos os sentidos – em termos da energia e da vida que traz para a cidade, da mobilização econômica e geração de emprego e da melhoria de qualidade de vida para os habitantes em geral – mas também na capacidade que a música tem de aliviar dores, acalmar, auxiliar na capacidade cognitiva e motora, dentre tantos outros benefícios de saúde, desenvolvimento e sociabilidade para todas as idades”. explica Esdras Nogueira.

Além das apresentações para o público em geral, o Festival Música Transforma realiza ações sociais denominadas Transformando Vidas com apresentações em lares e hospitais e ações de musicalização para crianças e jovens. Estas ações são restritas às comunidades desses espaços e serão realizadas ao longo do ano.



Silivestre|Foto|Arquivo Pessoal

Sobre os artistas:

Esdras Nogueira e Banda – Esdras Nogueira apresentará o “Transe”, sua releitura instrumental do icônico “Transa” de Caetano Veloso, que em 2022 completa 50 anos de seu lançamento. O saxofonista brasiliense tocou por 20 anos na banda Móveis Coloniais de Acaju, hoje é considerado um dos expoentes da nova música instrumental brasileira e tem rodado pelo Brasil e Europa com seu som dançante que mistura ritmos brasileiros diversos e afrobeats com o improviso característico do Jazz. O músico estará acompanhado de Marcus Moraes na guitarra, Vavá Afiouni no baixo, Thiago Totem na bateria e Lôsha Buah no trombone. Além do Transe, lançado em 2019, o grupo apresentará músicas de discos anteriores do Esdras como “Esdras Nogueira Quinteto Ao Vivo” (2017), “Na Barriguda” (2016) e “Capivara” (2014).

Trio Gil – A junção de pandeiro, piano e flauta, somado ao balanço de Gilberto Gil, forma o Trio Gil. Larissa Umaytá, Thanise Silva e Iara Gomes integram esse projeto que surgiu em 2019 para homenagear um dos mestres da música brasileira, com releituras de grandes sucessos que marcaram gerações. “Palco”, “Drão” e “Expresso 2222” são alguns dos hits que formam o repertório do Trio, em um diálogo com o suingue e diversidade de ritmos populares brasileiros.

Pablo Fagundes – Pablo Fagundes preparou um show com músicas autorais interpretadas em trio, com Serge Frasunkiewicz no teclado, André Braz na bateria e o próprio Pablo na harmônica. Com 10 trabalhos solo e em grupo lançados, o músico já se apresentou em palcos diversos pelo Brasil e Europa.

Silivestre Brass Band – No intervalo entre as apresentações a Silivestre Brass Band passeará pelo espaço com sua fanfarra divertida.

Serviço: Festival Música Transforma – Edição no Bosque

Data: 23 de julho (sábado) a partir de 15 horas

Local: Bosque dos Pinheiros – Parque da Cidade (Estacionamento 5)

Entrada franca.

Informações:https://www.instagram.com/festivalmusicatransforma/

https://www.facebook.com/festivalmusicatransforma

https://www.semapensaefaz.com.br/

https://www.instagram.com/semapensaefaz/

Classificação indicativa: Livre.