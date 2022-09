Festival Made in Japan chega ao Parque da Cidade no fim do mês

O evento traz arte, moda, gastronomia e música japonesas para a capital federal

O Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade vai receber, de 30 de setembro a 2 de outubro, a 4ª edição do festival Made in Japan. O evento traz arte, moda, gastronomia e música japonesas para a capital federal.

Entre os artistas que vão subir ao palco estão expoentes da cultura nipo-brasileira como Edson Saito, Humberto e Cintia, Pamela Yuri, e os tradicionais tambores japoneses. Além disso, o espaço também é aberto para as pessoas que fazem cosplay, e para grandes dubladores brasileiros, entre eles, Mauro Horta que deu voz ao personagem Thor, também estarão presentes Marco Ribeiro e Zé da Viola. O evento ainda conta com apresentações de com a seleção brasileira de sumô e ilusionismo oriental.

Na ala gastronômica, pratos típicos da culinária oriental, como sushi, sashimi, temaki, yakisoba, lamen, takoyaki, donburi, gyoza, harumaki, karaage, tempurá, udon, entre outros, feitos por restaurantes da cidade.

O evento é para toda a família, e os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 a meia, podendo ser adquiridos antecipadamente no site Furando a Fila.

Serviço

Festival Made in Japan

Datas e horários:

30 de setembro – 18 às 00h

1 de Outubro – 11 às 00h

2 de Outubro – 11 às 20h

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) no site Furando a Fila

Classificação indicativa: livre