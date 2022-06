Festival Luz no ritmo do funk neste final de semana

Tropkillaz, Biel do Furduncinho e MC Kekel são as atrações principais do Festival Luz que tem festas na sexta (01/07) e no sábado (02/07)

O Festival Luz prossegue neste final de semana com festas na sexta-feira (01/07) e no sábado (02/07), quando o funk, rap, trap e hip hop vão dominar o palco do Ascade. Na sexta, a atração principal fica por conta da mistura dançante dos DJs Zegon e Laudz do Tropkillaz e no sábado, Biel do Furduncinho e MC Kekel agitam a pista com muito funk. Um dos maiores eventos de temporada de Brasília, o Festival Luz acontece até o dia 30 de julho.

Para a realização do Festival, o espaço do Clube Ascade foi totalmente transformado para o público viver sensações diferenciadas em um universo neon, instagramável e energizante. Artistas plásticos convidados assinam obras que foram instaladas no local. Performances artísticas, apresentações de dança e projeções de artes visuais também fazem parte da experiência. O público pode ver um espaço ressignificado, conceitual e acolhedor, trazendo muita luz para a capital federal.

Biel do furduncinho e Kekel|Foto|Divulgação Foto|Divulgação Foto|Divulgação

Tropkillaz – Dia 01/07

O duo surgiu em 2012, fruto da união dos produtores e DJs Zegon e Laudz. No começo, era um projeto sem muitas pretensões, misturando hip hop e música eletrônica. Em pouco tempo o projeto deslanchou e explodiu. Hoje o Tropkillaz é reconhecido por feats e hits de sucesso no mundo inteiro. Os dois assinam trabalhos com Kanye West, Major Lazer, Childish Gambino, Anitta e Criolo, entre outros. Na sexta-feira, 01/07, também se apresentam no Festival os Djs Cxxju, Umiranda, Klap e Senx Gang,

Biel do Furduncinho e MC Kekel – Dia 02/07

“Desenrola, bate, joga de ladinho”o mega hit, com mais de 70 milhões de visualizações no Youtube, que já rodou o mundo e virou febre em dancinhas do Tik Tok é um dos sucessos de Biel do Furduncinho em parceria com Os Hawainos, L7nnon e DJ Bel da CDD. Outros hits como “Ai Preto” que também viraram dancinhas nas redes sociais não faltam na carreira do funkeiro, nascido e criado na zona norte do Rio.

MC Kekel é um dos maiores expoentes do Funk Romântico no país. Suas músicas refletem bem os dilemas do jovem e as brigas de casais. “Amor de Verdade”, “Namorar pra que” e “Partiu”, alguns dos sucessos do artista, somam cerca de 800 milhões de visualizações no YouTube e credenciam o artista como um dos nomes mais fortes do funk nacional. Além de MC Kekel e Biel do Furduncinho, os Djs Hugo Drop, Dj A, Caio Hot e Nyka completam as atrações de sábado.

Até o final do Festival Luz, dia 30 de julho, ainda vão subir ao palco do Ascade, artistas, bandas e DJs de variados ritmos musicais, do eletrônico ao funk. Duda Beat,, Yuri Martins, Felp 22, Hyperanhas, DJ Zullu, Wc No Beat, Bruno Be, Papatinho, Fancy Inc., Yunk Vino, Matt-D, Tin Baresko e Breaking Beattz são algumas das atrações confirmadas. Os ingressos para o Festival podem ser adquiridos através do link: FESTIVAL LUZ .

Programação até 30/07

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

01/07: Tropkillaz

Cxxju + Umiranda + Klap + Senx Gang

02/07: Biel do Furduncinho + Mc Kekel

Hugo Drop + DJ A + Caio Hot + Nyka

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

08/07: Moom com Bruno Be

Reezer (RJ) + Antdot (SC) + Yumi Project + Camila Jun + Blandim

09/07: Miame com DJ Zulu

Carol Emmerick + Chicco Aquino + Pepe + Daniel Futuro + Fab Sales

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15/07: Papatinho e convidados

Igor Kelner (RJ) + Paula Torelly + DJ A

16/07: Baile do Yuri Martins

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Du Morera + Blandim + Manu Funny + Lipe Napoli + Kaiann

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22/07: My House com Fancy Inc. Tim Baresko (França) e Breaking Beattz

Jets (SP) + Muse

23/07: Only Friends com Yunk Vino e Matt-D

Law + K2 + Ana Ximenes + Hebert Vaz

29/07: El Baile com WC no Beat + Hyperanhas + Felp 22

Disstinto + Manu Soares

30/07: Duda Beat On Tour

Paula Torelly + Odara Kadiegi + Chicco Aquino + Umiranda

Serviço

Festival Luz

Datas: 01/07 e 02/07

Atrações 01/07: Tropkillaz, Cxxju, Umiranda, Klap e Senx Gang

Atrações 02/07: Biel do Furduncinho, MC Kekel, Hugo Drop, DjA, Caio Hot e Nyka

Local: Ascade – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 10, Lote 18

Horário: 23h – Classificação: 18 anos

Ingressos: meia entrada solidária: R$ 80,00 (sujeito a virada de lote)

Venda: https://www.sympla.com.br/evento/festival-luz/1576654