Festival Imagine Brazil prorroga prazo para inscrições

Interessados têm até 20 de maio para se inscrever; podem participar jovens solistas e grupos de até oito pessoas com idade entre 13 e 21 anos

O Imagine Brazil, festival internacional realizado pela Sustenidos Organização Social de Cultura em parceria com a Jeunesses Musicales International (JMI), maior ONG de música para jovens do mundo, prorroga o prazo de inscrições. Os interessados têm até 20 de maio para preencher o formulário oficial no site do Imagine Brazil e enviar uma apresentação em vídeo com no máximo 10 minutos de duração. Estão elegíveis a participar jovens solistas e grupos de até oito pessoas que tenham entre 13 e 21 anos em todo o território nacional.

O festival ocorre simultaneamente em dez países há mais de 30 anos, para a edição brasileira deste ano o evento acontecerá no formato virtual, nas fases de pré-seleção e semifinais. Com o objetivo de valorizar a mistura de estilos musicais e incentivar o intercâmbio entre diferentes culturas, o festival, que acontece no Brasil desde 2015, é uma competição internacional voltada para jovens músicos residentes em todo o território nacional. Os três primeiros colocados receberão premiações em dinheiro e, além disso, os selecionados e selecionadas para a etapa final participarão juntos de atividades formativas e integradoras com profissionais da cena musical brasileira.

A grande final brasileira será realizada presencialmente em junho, no Teatro Procópio Ferreira, no Conservatório de Tatuí, em São Paulo, e será apresentada pelo rapper Max B.O, considerado o Rei do Freestyle no Brasil. O vencedor do Imagine Brazil 2022 irá garantir uma vaga na final internacional, além de uma oficina de aprimoramento para representar o país na Europa com todas as despesas logísticas custeadas pelos organizadores.

Imagine Brazil 2022

Inscrições até 20 de maio

Endereço eletrônico: Festival Imagine Brazil

Procedimento: preencher o formulário online e enviar um vídeo de no máximo 10 minutos de apresentação (Regulamento e detalhes no site);

Quem pode se inscrever: solistas ou grupos de até 8 pessoas;

Idade: de 13 a 21 anos

Imagine Brazil

O festival Imagine Brazil ocorre desde 2015, para jovens de 13 e 21 anos. Esta competição envolve todos os estilos musicais e acontece anualmente em diversos países do mundo, como Bélgica, Croácia, França, Malawi, Noruega, Eslovênia, Suécia, Zimbábue. A banda Sephion foi a campeão da primeira edição do imagine Brazil, em 2015, e disputou o Imagine International Festival no ano seguinte, na Croácia. Em 2016, o Trio Alma Brasileira ganhou o concurso, mudou o nome artístico para Trio Retrato Brasileiro, e representou o Brasil no mundial. Arthur Endo, vencedor em 2017, competiu a final na Holanda.

Atual campeã, a banda Entalpia recebeu um workshop de carreira com o rapper Criolo e prepara-se para a disputa internacional. Criado pela Jeunesses Musicales International (JMI), maior ONG de música para jovens do mundo, o Imagine é realizado no Brasil pela Sustenidos Organização Social de Cultura.