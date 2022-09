Festival Ilumina abre espaço para a prática de Iyengar yoga

Evento acontece dos dias 8 a 10 de setembro na Aldeia Multiétnica e contará com práticas, shows, vivências e imersões

Para além dos benefícios físicos, a prática de yoga também trabalha com a mente e o espírito. A conexão entre esses três instrumentos traz momentos de alegria, autoestima e respeito. Pedro Pessoa e Camila de Lucca coordenam o Centro de Yoga Florianópolis, escola referência no Brasil que recebe praticantes de todos os lugares do mundo. Ministram cursos, retiros e seguem treinando praticantes na arte de se tornar um professor de Iyengar Yoga. Os guias levam seu conhecimento para o Festival Ilumina, que será dos dias 8 a 10 de setembro na Aldeia Multiétnica.

Por meio de uma sólida base espiritual, filosófica e prática, o método Iyengar Yoga é reconhecido no mundo todo por possibilitar que todas as pessoas, com todas as suas diferenças e diversidades, possam trilhar o caminho do yoga. A prática tem ênfase no alinhamento do corpo, da respiração e da mente em cada asana (postura). Essa precisão gera força, equilíbrio e flexibilidade, promovendo saúde e trazendo muitos benefícios aos praticantes, como uma profunda sensação de bem-estar e alegria.

“Nessa aula no Festival Ilumina iremos praticar yoga guiados pela compreensão do Guruji Iyengar sobre o corpo, a mente e o espírito. Para nós é uma grande alegria compartilhar esses ensinamentos da família Iyengar no Festival Ilumina, que tem um propósito tão lindo e que reúne pessoas em busca do auto-conhecimento”, fala Camila de Lucca, professora de Iyengar yoga.

Serviço

Festival ILUMINA