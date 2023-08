Festival Farol realiza dois dias de programação gratuita na feira da Torre de TV

A primeira edição do evento multilinguagem acontece nos dias 02 e 03 de setembro, com programação para toda família

Shows musicais, DJs, apresentações artísticas, feira de artesanato, gastronomia, sarau cultural e atividades formativas fazem parte da programação do Festival Farol, que acontece nos dias 02 e 03 de setembro, na Torre de TV, em Brasília – DF. O projeto, realizado pela Farol Cultural, com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), é uma experiência artística multilinguagens e de entretenimento, com foco na produção brasiliense, direcionada ao público de 60 anos ou mais e toda família.

No sábado (2), a programação começa às 9h, com aulão de dança e movimento para mulheres 60+; em seguida, às 10h, tem roda de conversa sobre “O mercado de trabalho na Melhor Idade”; também às 10h, tem contação de histórias para criançada; e às 11h oficina de aromaterapia e práticas integrativas. No período da tarde, após a programação de discotecagem com a DJ Golmia, se apresentam Túlio Guimarães, com o espetáculo teatral “Volver a Letícia”, o grupo de dança Deusas da Lua, o músico Jairo Mozart e o grupo Patubatê Mais+. Das 19h às 20h, o festival segue com discotecagem.

No domingo (3), a programação inicia às 9h, com contação de histórias para criançada e segue com aulão de alongamento, mobilidade, e oficina de automassagem e autocuidado até às 12h, encerrando com discotecagem. Na parte da tarde, a partir das 14h, o festival conta com apresentação teatral com o grupo Bagagem Cia de Bonecos e o grupo de dança Pegada Black. O festival promove, a partir das 16h, um Sarau Cultural aberto ao público que contará com a premiação de 1.000,00 (mil) reais para a melhor apresentação espontânea. Para encerrar toda a programação, às 17h, a cantora Lúcia Maria apresenta o show Caleidoscópio.

No intuito de movimentar a economia e gerar renda para o comércio local, o festival também contará com a Feira de Artesanato e Gastronomia. Das 10h às 17h, expositores cadastrados poderão oferecer ao público uma variedade de produtos feitos por moradores da região. No local do evento haverá também lounges cenográficos com bancos, estofados, assentos, redes e espaços de lazer garantindo sombra e conforto.

Acesso e acessibilidade

Visando proporcionar uma experiência inclusiva e acolhedora para o público da terceira idade, e tantos outros que se conectam a ele, a programação, o espaço e as mídias do festival foram adequadas para a melhor participação de crianças, pessoas do espectro autista e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A entrada será gratuita, no sábado a programação cultural contará com intérprete de Libras, e no domingo Libras e audiodescrição.

Ação social

Além de promover a arte e cultura, o Festival Farol em parceria com o Instituto Saber Amar – ISA pretende ter um impacto positivo na comunidade do DF. Quem for ao festival será incentivado a levar alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições públicas voltadas para o público 60+. Com essa ação social, os organizadores buscam incentivar a solidariedade e o envolvimento dos participantes em questões comunitárias, tornando o Festival Farol uma experiência não só cultural, mas também de responsabilidade social.

Sobre o Farol Cultural

A Farol Cultural nasce da união de três empresas que, decididas a ampliar propostas culturais de maneira mais diversificada e abrangente, se unem com o intuito de criar uma plataforma de realização de projetos culturais em multilinguagem. Com mais de 12 anos de experiência, os criadores do Festival Farol, Douglas Menezes, Gustavo Letruta e Karen Monteiro, são a força motriz por trás da produtora colaborativa. Para saber mais, siga a Farol nas redes sociais @afarolcultural.

SERVIÇO

Festival Farol – evento multilinguagens protagonizado por pessoas 60+

Sábado e domingo, 02 e 03 de setembro

Feira da Torre de TV – Eixo Monumental Oeste

Programação e mais informações: @afarolcultural