Festival em Luziânia reúne sustentabilidade, esporte e dança

Durante os oito dias de evento, o público terá acesso a aulas de zumba, yoga, funcional, além de torneios de mountain bike, beach tennis e futevôlei

Luziânia vai receber, no fim de novembro, o primeiro festival de sustentabilidade do estado de Goiás. O Luziânia Sustentável acontece no Parque Ecológico da cidade, de 17 a 26 de novembro. Realizado pela KM Eventos, o encontro é aberto ao público e tem entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. O evento ficará fechado apenas na segunda-feira e na terça, 20 e 21 de novembro.

A área esportiva do evento será um show à parte. No circuito verde, haverá aulas coletivas de zumba, yoga, funcional, dança e outras. O espaço também vai receber torneios de beach tennis, futevôlei e Mountain bike. As atividades começam no sábado, dia 18, às 7h. Confira a programação na íntegra:

Circuito Verde Sports

Sábado – 18/11 – 07h às 18h

Torneio de beach tennis (arena neutrox)

Diversas categorias – com premiação e confraternização

Domingo – 19/11 – 07h às 11h

Mountain bike (mtb) em xcm (70km)

Largada no parque ecológico – com premiação e confraternização

Sábado – 25/11 – 07h às 18h

Torneio de futevôlei (arena neutrox)

Diversas categorias – com premiação e confraternização

Domingo – 26/11 – 07h às 10h

Mountain bike (mtb) em xco (20km)

Largada no parque ecológico – com premiação e confraternização

Aulas Coletivas

Sábado – 18/11 – 18h – 21h

Zumba / Dança / Outras

Domingo – 19/11 – 18h – 21h

Zumba / Dança / Outras

Quarta-Feira – 22/11

Aula De Yoga (Deck Neutrox) – 6h30

Funcional (Deck Neutrox) – 18h

Aulas Coletivas (Zumba / Dança / Outras) – 18h

Quinta-Feira – 23/11

Aula De Yoga (Deck Neutrox) – 06h30

Funcional (Deck Neutrox) – 18h

Aulas Coletivas (Zumba / Dança / Outras) – 18h

Sexta-Feira – 24/11

Aula De Yoga (Deck Neutrox) – 06h30

Funcional (Deck Neutrox) – 18h

Aulas Coletivas (Zumba / Dança / Outras) – 18h

Sábado – 25/11

Zumba / Dança / Outras – 18h – 21h

Domingo – 26/11

Zumba / Dança / Outras – 18h – 21h

Serviço:

Luziânia Sustentável – 17 a 26 de novembro

Local: Parque Ecológico

Horário: 7 às 23h

Entrada: gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível