Festival de samba do Conjunto Nacional traz 7 na Roda neste sábado

A apresentação faz parte da primeira edição do Festival Samba em Conjunto, que durante o mês de agosto traz uma série de shows em homenagem ao grande compositor, cantor e instrumentista Arlindo Cruz

Neste sábado (13), a partir das 13h, o Jardim Urbano do Conjunto Nacional (3º piso) será transformado em uma grande roda de samba, com a presença do grupo 7 na Roda. A apresentação faz parte da primeira edição do Festival Samba em Conjunto, que durante o mês de agosto traz uma série de shows em homenagem ao grande compositor, cantor e instrumentista Arlindo Cruz, vítima de um AVC em 2017 e desde lá luta para se recuperar. O show tem acesso livre e é gratuito.

Arlindo Cruz é um dos grandes nomes do mundo do samba e do pagode. Ajudou a criar, durante a década de 70, o Cacique de Ramos, reduto do samba do Rio de Janeiro. Esteve na primeira formação do Fundo de Quintal e juntos lançaram vários discos. Foram 12 anos de parceria até a carreira solo, em 1993. Até 2017 o cantor gravava CDs e DVDs e fazia shows e apresentações regulares.

Sobre o 7 na Roda

Às vésperas de completar 15 anos de carreira, o 7 na Roda é reconhecido por seu trabalho autoral e por prestar reverência ao samba raiz. A versatilidade e competência musical de seus integrantes garantiram o reconhecimento como roda de samba mais tradicional de Brasília. Com respeito à Velha Guarda, o grupo transita, em todos os seus espetáculos, entre clássicos de grandes mestres do estilo musical mais popular do país, composições próprias e sucessos mais recentes de artistas renomados do cenário nacional.

Nomeado “Adora Roda” em seus dez primeiros anos, o 7 na Roda apostou em seu primeiro trabalho audiovisual em 2019. O acústico foi lançado em todas as plataformas em março de 2020 e, em menos de um mês, alcançou a marca de 100 mil visualizações. Finalistas de diversos festivais e ganhadores em 2013 do Prêmio de Melhor Música da Rádio Nacional, os talentosos músicos já fizeram dobradinhas com Monarco, Nelson Sargento, Fabiana Cozza, Leandro Fregonesi, Almir Guineto, Noca da Portela, Juliana Diniz e Moysés Marques. Hoje, fazem parte do 7naRoda os músicos Breno Alves (pandeiro e voz), Kadu Nascimento (percussão e voz), Guto Martins (percussão), Dudu 7 (Banjo e Voz) e Pedro Molusco (Cavaquinho), Rodrigo Dantas (Violão 7 Cordas) e Jakson Delano (Sopros).

Serviço: Festival Samba em Conjunto – Grupo 7 na Roda

Data: 13 de agosto, das 13h às 15h

Local: Jardim Urbano – 3º Piso – Conjunto Nacional

Entrada gratuita