Festival de Samba do Conjunto Nacional recebe Victor Angeleas Quinteto

Especial de Samba recebe neste sábado o grupo capitaneado pelo multi-instrumentista em show gratuito em homenagem ao cantor e compositor Arlindo Cruz

Devido ao grande sucesso do Festival de Samba do Conjunto Nacional junto ao público em agosto, o projeto foi estendido e ganhará novos shows do ritmo mais brasileiro da música em setembro. Mas, ainda é tempo de curtir o último show da programação deste mês do Samba em Conjunto. No próximo sábado (27), sobe ao palco do Jardim Urbano, no 3º piso do Conjunto Nacional, o versátil Victor Angeleas Quinteto.

Durante o mês de agosto, o Música em Conjunto, em sua edição especial de samba, trouxe uma série de shows em homenagem ao grande compositor, cantor e instrumentista Arlindo Cruz, vítima de um AVC em 2017 e que desde lá luta para se recuperar. O show de sábado tem acesso livre e é gratuito.

O grupo se apresenta sob o comando de Victor Angeleas, bandolinista de 10 cordas, multi-instrumentista, mestre em música, compositor, arranjador, produtor e diretor musical. Ele já gravou diversos álbuns solo e com músicos renomados. Com sua linguagem arrojada que valoriza a singeleza, a beleza, a sonoridade, a improvisação e o virtuosismo, ele busca expressar sua arte livre e conscientemente, a fim de contribuir com a construção e o desenvolvimento da moderna música brasileira. Angeleas participa de importantes projetos como Gypsy Jazz Club, Face Musical, Grupo Sai da Frente, e o Samba Urgente.

No Festival Samba em Conjunto, ele se apresenta com Amílcar Paré (violão e voz), Anne Vasconcellos (pandeiro e voz), Gigi Capozolli (reco reco e voz) e Yara Alvarenga (tantan e surdo).