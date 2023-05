Festival de Reggae anima Brasília

A banda paulista Mato Seco e a cantora das Ilhas Virgens, Dezarie, são principais atrações do Festival FYAH

Para quem gosta de reggae, neste sábado (6), o festival FYAH Cultura Black é a escolha perfeita. O evento é realizado pela quarta vez em Brasília, dessa vez, no Minas Brasília Tênis Clube (Setor de Clubes Norte). A festa vai contar com nomes de peso do ritmo jamaicano, como a banda Mato Seco, representando o roots rock reggae nacional, Vibração do Cerrado e Dezarie, um fenômeno mundial do gênero.

O FYAH tem se consolidado na cena de Brasília como um festival plural. A edição de amanhã terá ainda a participaçãõ da DJ Preta Kayah. Os ingressos estão sendo vendidos no site da Bilheteria Digital.

Potência do reggae nacional

A banda paulistana Mato Seco promete tocar os hinos de sua discografia, como “Brilho Oculto”, “Resistência”,“Caminho da luz”e “Pedras pesadas. De São Caetano do Sul, em São Paulo, o grupo é uma potência do reggae nacional atualmente.

Uma das vozes da banda, Rodrigo Piccolo, que também é guitarrista, flautista transversal, percussionista e gaitista, conta que a expectativa para um show em Brasília é sempre boa. “Sempre somos recebidos com muito carinho desde as primeiras vezes em que a gente tocou na capital, por volta de 2006, 2007”, lembra.

Já faz um tempo que a banda não toca em Brasília, e para compensar, depois do festival, em junho, eles também farão outro show na cidade.

Rodrigo destaca que eles são muito otimistas em relação ao reggae. A banda toca dentro do gênero há 20 anos e, nesse meio-tempo, viu diversos estilos passarem. “O Brasil é um país que se agarra muito à moda, mas não importa os estilos que passam, o reggae resiste e se mantém forte”, frisa.

Ele acredita que, assim, com as bandas novas que Mato Seco vê por todos os lugares onde passa, as novas gerações vão sendo alimentadas e inspiradas. “Inclusive os pais levam as crianças, porque elas gostam do reggae”.

Eles estão muito ansiosos para tocar “Como Tudo Nos É Dado”. “Estamos vibrantes para tocar as músicas que a gente sabe que tocam o coração das pessoas, como as músicas mais novas e mais protestantes”. Ele cita “Levante Popular”, em parceria com o rapper Rapadura.

As inspirações da banda são todas as músicas que os levam a uma reflexão mais profunda. “São músicas que alimentam a alma e que vão além do que os olhos podem ver”.

Para ele, o que define a banda é fazer o que eles acreditam. “E tocar o reggae como uma missão, que é como nós encaramos o que fazemos”, completa. Rodrigo considera que a luta pela resistência do amor e do amar é o que define de fato a banda Mato Seco.

Diva contemporânea

Outro nome que promete surpreender o público é Dezarie, cantora naturalde St.Croix (Ilhas Virgens). A voz singular, suave e ao mesmo tempo potente, lhe rendeu o título de Diva do Reggae Contemporâneo.

Considerada uma das maiores revelações do reggae mundial, sua obra carrega mensagens de direitos iguais, justiça e elevação espiritual. Dentre os maiores hits, estão “Gone Down”, “Gracious Mama Africa”, “Don’t Cry”, “What a Mornin”, “Fya”, “Set da Flame” e “Love in your Meditation”.