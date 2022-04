Festival de Orquestras Populares chega na Capital Federal

As apresentações acontecerão do dia 22 a 24 de abril na Área externa do Eixo Cultural Ibero Americano (antiga Funarte)

O Festival de Orquestra Populares está de volta, um encontro da diversidade musical representada por grupos de grandes instrumentistas. E dessa vez fará parte do calendário oficial das comemorações do 62º aniversário de Brasília, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

A programação do Festival de Orquestras Populares, será de 22 a 24 de abril, na área externa do Eixo Cultural Íbero Americano (antiga Funarte), a partir das 18h. Nesta edição, estarão reunidas no palco seis grandes orquestras de Pernambuco e do Distrito Federal, ao longo dos três dias de shows gratuitos: Orquestra Popular do Recife, Orquestra Rockfônica de Frevo, Orquestra Quadrafônica, Orquestra Popular Salve Glória, Orquestra Alada Trovão da Mata e Orquestra Popular Marafreboi.

“O festival segue com a força da diversidade cultural de Brasília e sua vocação para a música instrumental, firmando-se como uma grande opção no circuito nacional das Orquestras Populares”, comenta o maestro Fabiano Medeiros, curador do festival.

Realizado pelo Beco da Coruja Produções e produzido pelo Instituto Janelas da Arte, o festival promove um intercâmbio musical da riqueza e representatividade cultural do Brasil. Uma oportunidade do público conhecer expressões contemporâneas de tradições populares brasileiras, inovações estéticas e performances cênico-musicais, de grupos com trabalhos amplamente reconhecidos.

Essa terceira edição do Festival de Orquestras Populares tem patrocínio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal.

Foto/Reprodução

Programação

Sexta, 22/04

18h Orquestra Popular do Recife (PE)

20h Orquestra Quadrafônica (DF)

Sábado, 23/04

18h Orquestra Popular Salve Glória (DF)

20h Orquestra Rockfônica de Frevo (PE)

Domingo, 24/04

18h Orquestra Marafreboi (DF)

20h Orquestra Alada Trovão da Mata (DF)

Sobre as orquestras

Orquestra Popular do Recife (PE) aqui

Com 42 anos de existência, a Orquestra Popular do Recife é considerada um dos mais importantes grupos pernambucanos, a Orquestra Popular do Recife, foi idealizada em 1975 pelo escritor e professor Ariano Suassuna, tem a direção artística e musical do Maestro e compositor Ademir Araújo, “O Formiga”, um dos mais respeitados compositores e arranjadores nordestinos.

A Orquestra que é pioneira na pesquisa e transcriação de gêneros tradicionais, desde sua estreia ritmos como maracatus, cocos, cirandas, reisados e caboclinhos estão presentes no seu repertório, sempre com arranjos valiosos. Mas sem sombra de dúvidas é interpretando os vários estilos de frevo, em especial o frevo-de-rua (frevo instrumental), que o grupo assombra pelo seu virtuosismo, sendo conhecida pela precisão, afinação e potência de seus metais.

Orquestra Quadrafônica (DF)

A Orquestra Quadrafônica é um projeto inédito de Brasília que reúne músicos renomados da cena da música instrumental que mistura os grandes clássicos do jazz e os grandes nomes da musica contemporânea em versões modernizadas, somadas ao som da orquestra junto da musica eletrônica criando um som único, dançante e atual.

A ideia da orquestra é fazer um paralelo do presente com o passado revisitando vários clássicos consagrados com uma interpretação moderna integrando junto da orquestra a musica eletrônica tornando o show mais dançante e contemporâneo. Utilizando da música eletrônica para trazer uma modernidade aos clássicos do jazz.

No repertório são executadas versões de temas de filmes clássicos do cinema como Star Wars, 2001 Uma Odisseia no Espaço, Godzilla e James Bond. Além de grandes nomes do jazz, a orquestra faz interpretações e mashup’s de grandes nomes da música contemporânea como: Jamiroquai, Metallica, Pink Floyd, Anderson Paak, The Comet is Coming, Tim Maia, James Brown, Beatles e Nina Simone.

Foto/Reprodução

Orquestra Popular Salve Glória (DF)

Diana Mota, maestra, arranjadora e instrumentista, vem conquistando um lugar de destaque no cenário brasiliense à frente de sua Orquestra Popular Salve Gloria.

A idéia do nome é uma singela homenagem à sua mãe, Gloria Maria, cantora pioneira de Brasília, num tempo em que a profissão de músico era marginalizada. Ela foi uma mulher que enfrentou o preconceito com maestria escrevendo um importante capítulo da história da música popular de Brasília desde a sua construção. Diana Mota vem seguindo os passos de sua mãe, hoje pode ser considerada a primeira mulher a estar à frente de uma orquestra popular em Brasília, onde apresenta um repertório com arranjos próprios e originais com foco nos ritmos afrobrasileiros pertencentes à nossa cultura popular (Frevo, Carimbó, Baião, Maracatu, Ijexá).

Orquestra Popular Salve Gloria fez shows no Teatro Sesc Garagem e Clube do choro de Brasília. Em suas apresentações contou com participações especiais de Marcus Morais, Clodo Ferreira, Maestro Fabiano Medeiros, Marlene Sousa, Tico de Moraes, Alysson Takaki e Roberto Correa.

Orquestra Rockfônica de Frevo(PE)

Com um repertório formado por grandes clássicos do rock mundial – todos executados em versões do mais puro FREVO, além de inserir alguns FREVOS de renomados compositores da cena Pernambucana e nordestina, a ORQUESTRA ROCKFÔNICA DE FREVO apresenta um trabalho que transporta nossa musicalidade para os mais distintos universos. Para esta tarefa foi convidado o premiado Maestro Ademir Araújo – um dos Homenageados do Carnaval do Recife em 2008 e um dos arranjadores mais vanguardistas do gênero – transportando seu talento para o universo do público jovem. E em 40 dias, em 2010, nascia a ORQUESTRA ROCKFÔNICA DE FREVO.

Ao vivo, a ORQUESTRA ROCKFÔNICA DE FREVO é um capítulo à parte, criando releituras e versões de grandes clássicos dos Beatles, Rolling Stones, Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden, Led Zepellin, Kiss, The Clash, Deep Purple, Nirvana e outros – em arranjos surpreendentes e inovadores – tudo baseado em canções que ecoaram mundo afora e que são referência para muitas gerações. Unidos, mais do que nunca, pela levada do FREVO.

Foto/Reprodução

Orquestra Alada Trovão da Mata (DF)

A Orquestra Alada Trovão da Mata tem como missão cortejar as sagradas figuras do Mito do Calango Voador, história escrita por Tico Magalhães que conta o surgimento do mundo, do cerrado e de Brasília. Levando em seu batuque um ritmo próprio, o Samba Pisado, e brincando com as modernas figuras dessa inovadora Mitologia, a Orquestra Alada assume a cidade como seu principal cenário. Com 60 brincantes, entre batuqueiros e figureiros, cria em suas apresentações uma experiência lúdica, musical e visual, abrindo caminhos para a alegria e para o encantamento, tocando tambores, almas e corações.

Orquestra Popular Marafreboi (DF) aqui

Composta por um grupo de 19 músicos e 5 bailarinos, tendo sido criada pelo maestro Fabiano Medeiros, clarinetista e compositor, com a pretensão de pesquisa e divulgação das músicas de matriz da cultura popular. A Marafreboi é formada com base na instrumentação de uma orquestra de sopros, hoje sendo considerada uma das orquestras mais atuantes no ciclo carnavalesco de Brasília, com participação nos blocos mais queridos da cidade, como Suvaco da Asa, o Galinho de Brasília e as Virgens da Asa Norte, onde durante os festejos do Rei Momo, faz a festa de milhares de foliões.

A Orquestra vem fazendo várias apresentações fora de Brasília, com uma celebrada turnê que passou por Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Tendo, inclusive, recebido alguns convites para se apresentar na Argentina, na Colômbia e na festa da Música na França.

Com dois álbuns que traduzem o trabalho de resgate, preservação e divulgação do acervo popular, privilegiando em seu repertório, composições autorais e de clássicos do universo de gênero da cultura popular como o frevo, maracatu, samba, ciranda, xote, cavalo-marinho, coco, xaxado, baião, carimbó e bumba-meu-boi.

Ao longo de seus trabalhos, a orquestra acompanhou vários mestres da cultura brasileira como, Claudionor Germano, Edcarlos, Marcos Cesar, Expedito Baracho e os maestros Leonardo Bruno, Edson Rodrigues e Ademir Araujo. Além disso, realizando aberturas para vários outros artistas, os quais Antônio Nóbrega, Lia de Itamaracá, Carlinhos Brown, Geraldo Azevedo e outros.

Foto/Reprodução

Serviço

Festival de Orquestras Populares – 3ª edição

De 22 a 24 de abril

Eixo Cultural Íbero Americano (antiga Funarte) – área externa

Horário: 20h

Classificação Indicativa: Livre

Entrada franca

FAC – Fundo de Apoio à Cultura