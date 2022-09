Festival de fotojornalismo começa neste fim de semana

Evento propõe a discussão e a promoção da fotografia documental e sua autonomia como profissão, entre outros temas

O projeto FOTO BSB – Festival de Fotojornalismo de Brasília acontece de 08 a 18 de setembro em formato híbrido, com ações online que apresentam encontros e mesas no canal do YouTube e mostras presenciais no Alfinete Birô (103 Norte) na abertura do evento (08 de setembro) em homenagem ao fotógrafo Sérgio Amaral.

O encerramento (18 de setembro) vai contar com a Feira Plano, com trocas e venda de fotografias, no Anexo do Museu Nacional da República, de 14h às 18h30, e projeção das fotografias na Cúpula do Museu Nacional da República a partir das 19h. Toda a programação é gratuita.

O FOTO BSB – Festival de Fotojornalismo de Brasília – com curadoria de Claudio Versiani, Daniela Lobo e Zuleika de Souza – propõe a discussão e a promoção da fotografia documental, sua autonomia como profissão, suas especificidades e também fronteiras com outros campos, como a arte e o pensamento crítico.

O registro de um momento, um instante que representa o que aconteceu e o que está para acontecer, que sintetiza uma época, um estado de espírito, uma visão de mundo. Afinal, do que trata a fotografia documental? Qual o seu papel aqui e agora? Com estes questionamentos nasce o primeiro festival dedicado exclusivamente ao fotojornalismo no Brasil.

O Festival tem compromisso com a qualidade da programação e relevância dos assuntos abordados, e proporciona ao público trocas com profissionais de amplo reconhecimento no Brasil e no mundo.

A série de debates, encontros e mesas será realizada entre os dias 08 a 18 de agosto de 2022 e transmitida pelo YouTube.

Serviço

FOTO BSB – Festival de Fotojornalismo de Brasília

Data: de 08 a 18 de setembro de 2022

Mesas e encontros no canal do evento no YouTube

Abertura: 08 de setembro (quinta):

17:00 – Abertura de Exposição de Fotografia de Sérgio Amaral e Aula-Magna: “Foto Resistência” com Claudio Versiani

19:30 – Transmissão do encontro “Retórica do Poder” com Lilia Schwarcz e Diego Bresani

Local: Alfinete Birô (CLN 103 – Bloco B – Loja 66 – Asa Norte)}

Transmissões online às 17:00 e 19:30 no YouTube.com/festivalfotobsb e presencial no Alfinete Birô (103 Norte)

Encerramento: 18 de setembro (domingo)

De 14:00 às 18:30 – Feira Plano de trocas e venda de fotografias

Anexo do Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul)

19:00 – Projeção das fotografias

Cúpula do Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul)

Informações: festivalfotobsb.com.br/2022/